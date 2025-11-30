Colocar clavos oxidados en la tierra del limonero: por qué recomiendan hacerlo

Sucede que, mientras se oxidan cada vez más, estos liberan los micronutrientes esenciales para lograr estos beneficios, ayudando además a prevenir y corregir algunos problemas como el amarillamiento de las hojas del árbol.

Este aporte adicional de micronutrientes puede ayudar a fortalecer el árbol, mejorando su salud general y, según algunos horticultores, estimulando la producción de flores y frutos.

limonero Este truco casero puede estimular la producción de flores y frutos en el limonero.

Si bien esta técnica es más que útil en el árbol limonero, lo cierto es que no debe reemplazar a la fertilización adecuada y al manejo agronómico y general del árbol.

Cómo realizar este truco casero

Para colocar clavos oxidados en la tierra del limonero, desinfecta los clavos de hierro comunes (no galvanizados), insértalos en el tronco principal a unos 10-15 cm del suelo sin atravesarlo por completo, y deja uno o varios clavos para que liberen hierro y zinc gradualmente.

Usa clavos de hierro comunes y asegúrate de que estén oxidados, ya que el óxido es la fuente de hierro. No uses clavos galvanizados ni de acero inoxidable en la tierra del limonero.

Deja los clavos en el árbol durante varios meses para que suelte su contenido de manera progresiva. Además de colocarlos en la tierra, otra de las medidas que puedes tomar es la de clavarlo en el tronco del ejemplar.