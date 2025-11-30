Banco Nación inicia diciembre con el cambio más "picante" de los créditos hipotecarios

Cada vez son más las personas que buscan acceder a créditos hipotecarios, y el Banco Nación se destaca principalmente por ofrecer una oportunidad a los no clientes, con condiciones muy similares a la de los clientes de la entidad bancaria. Estos préstamos no solo tienen distintos destinos para viviendas, sino que, entre otros puntos importantes, se maneja por UVA.

Los principales puntos que hay que tener en cuenta sobre las condiciones principales que presenta el crédito hipotecario del Banco Nación son los siguientes:

Se maneja en formato UVA (Unidades de Valor Adquisitivo): se actualiza en basándose en el índice de precios al consumidor

El precio de UVA se consulta de acuerdo a lo que informa a diario el BCRA

Las cuotas se liquidan de forma mensual y del sistema francés

El monto máximo a solicitar es cercano a 390 millones de pesos

El crédito hipotecario cubre como máximo el 75% de la vivienda

Los requisitos económicos principales que debe cumplir quien solicita el crédito hipotecario en el Banco Nación son los siguientes:

Ingresos mínimos: es crucial este punto para solicitar un crédito hipotecario, y es que este nivel de ingresos variará de acuerdo al monto que se solicita.

Estabilidad y antigüedad laboral: toda entidad bancaria pide una estabilidad laboral, para asegurar los ingresos.

Historial crediticio: los bancos ven el historial de cada persona en materia de créditos, y es que este revela la manera en la cual la persona afronta este importante compromiso.

Ahorro previo: los créditos hipotecarios solo ofrecen una parte del valor del inmueble, por lo que ciertas entidades bancarias buscan asegurar que la persona cuente con ese dinero faltante.

Pago de la cuota: los bancos establecen una condición en la que, el solicitante, no debe gastar más del 30 o 35% de sus ingresos.

Créditos hipotecarios del Banco Nación: ¿baja el scoring?

En los últimos meses, muchos hemos comenzado a escuchar con cada vez más frecuencia el término scoring bancario, y es que fue el indicador que el Banco Nación modificó y que generó complicaciones para poder generar la solicitud de los créditos hipotecarios. Ahora, todo parece que volverá "a la normalidad".

La inestabilidad económica de los últimos meses provocó cambios en el scoring del Banco Nación para sus créditos hipotecarios, subiendo la "vara" para definir quién podía solicitar el préstamo para viviendas y dejando fuera a muchos de esta posibilidad. Las exigencias cambiaron rotundamente, y muchos ya no pueden acceder a esta prestación.

Previamente, para que una persona pudiese acceder a un crédito hipotecario, se solicitaba entre 400 y 700 puntos de scoring. En las últimas semanas, este número habría subido por arriba de los 900. Se adelantó que el Banco Nación bajará el número, se espera que a un 600, pero aún no hay nada oficial.

Banco Nación y una medida importante en los créditos hipotecarios: aumenta el interés

A la espera de que se oficialice, a través de un comunicado, el Banco Nación comenzó a regir uno de los cambios más fuertes en lo que va del año, sobre los créditos hipotecarios. Se trata del aumento en las tasas de interés anual que impactan en estos préstamos para viviendas.

Desde un comienzo se destacó que el Banco Nación contaba con la tasa de interés más baja de todo el mercado en materia de créditos hipotecarios, siendo uno de los puntos más atractivos de estos préstamos. Hasta el mes de noviembre, esta era del 4.5%.

Durante los últimos días de noviembre, y rigiendo firmemente desde diciembre, el Banco Nación ascendió su tasa de interés anual al 6%.