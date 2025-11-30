¿Qué significa?: te explico por qué las llantas del auto son de color negro

La técnica, diseño y fabricación de los autos ha ido evolucionando de acuerdo a los errores y necesidades. Los neumáticos que hoy usamos, que nos permiten circular y soportar todo tipo de terrenos, son el resultado de un largo proceso de transformación e ingenio.

Las llantas de auto no siempre fueron de color negro, pero, para entender esto, antes hay que conocer un poco la historia de las cubiertas desde su surgimiento hasta nuestros días. Sigue leyendo para descubrir qué significa.

El color blanco era muy sucio y se desgastaba más rápido.

En la historia, el nacimiento de la llanta de auto moderna puede ubicarse en el siglo XIX, cuando Charles Goodyear en 1839 implementó un procedimiento llamado vulcanización, que permitía diseñar llantas de goma sólidas.

En 1845 se ideó la primera llanta neumática de la mano de Robert W. Thomson. El aire de la goma protegía la rueda de madera interna. El neumático moderno fue patentado en 1888 por John Boyd Dunlop.

Originalmente, las llantas de los autos eran de color blanco. En aquel entonces se utilizaba caucho natural de algunos árboles para fabricarlas. Esto tenía dos contras: las cubiertas eran muy sucias y se desgastaban muy rápido.

Los fabricantes decidieron, en 1885, colocar extracto de carbón a las llantas para cambiar la tonalidad y hacerlas más resistentes a la mugre. Este cambio también demostró que las cubiertas negras eran 5 veces más resistentes que las blancas por la absorción de los rayos ultravioleta.

