Qué significa cuando una persona frunce las cejas, según la psicología del comportamiento

Psicología: qué significa fruncir las cejas

Los gestos faciales hablan incluso cuando la voz calla. En una conversación, un simple movimiento de cejas puede revelar estados emocionales ocultos y dar pistas claras sobre la reacción real de una persona, más allá de lo que dice con palabras. Fruncir, elevar o contraer las cejas es uno de los microgestos más reveladores dentro del lenguaje no verbal, y entenderlo permite mejorar la comunicación, detectar emociones y responder de forma más empática.

Las cejas funcionan como un semáforo emocional. Su posición y tensión varían según el estado anímico, y cada matiz tiene un significado diferente. Estos son los significados más comunes y su interpretación:

Cejas completamente levantadas: se trata de incredulidad

Cuando una persona eleva las cejas en su totalidad, suele hacerlo de forma automática para mostrar asombro y falta de creencia ante algo que escucha o ve. Puede aparecer en situaciones donde la información resulta inesperada o difícil de aceptar.

Cejas levantadas, pero no al máximo: habla de sorpresa

Si el gesto es más tenue, con elevación moderada, indica sorpresa o impacto, aunque no necesariamente duda. Es la expresión que emitimos cuando algo nos llama la atención, pero todavía no lo cuestionamos.

fruncir las cejas (2) Frunciar las cejas puede indicar asombro e incluso enojo.

Cejas medio fruncidas: desconcierto

Cuando el centro de las cejas se acerca ligeramente, sin tensión extrema, suele reflejar confusión, análisis interno o dificultad para comprender la información. Quien lo hace está procesando, buscando sentido o intentando encajar piezas que aún no encajan.

Cejas totalmente fruncidas: persona enojada

El fruncimiento fuerte, con contracción marcada en el entrecejo, es un gesto clásico de molestia, tensión e incluso irritación. Indica desacuerdo, incomodidad o rechazo hacia la conversación o la situación.

Lo que decimos puede ser controlado, pero el rostro rara vez miente. Las cejas son antenas emocionales para comunicar lo que a veces las palabras no alcanzan.