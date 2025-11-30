Todo procedimiento, herramienta o serie de pasos que esté destinado a solucionar problemas de la casa, suele llevar el nombre de truco casero. Los trucos caseros son formas o técnicas sencillas diseñadas para arreglar objetos rotos, limpiar manchas difíciles y reutilizar materiales sin gastar mucho dinero y de manera artesanal.
El truco casero de la pelotita de tenis en la pileta: ¿qué significa?
Llega el calor, inauguramos la pileta de casa y sacamos la bikini del armario. Con este truco casero puedes solucionar un problema común de verano
Hoy te comparto un truco muy llamativo y necesario para recibir el verano, sobre todo si tienes pileta en casa. Toma nota, sigue leyendo y presta atención para descubrir qué significa el truco casero de la pelota de tenis en la pileta.
Pero, antes de realizar este truco casero, es importante enumerar algunas consideraciones en torno a la pileta de casa.
Ya sea de cemento o de plástico, la pileta suele estar expuesta a muchos factores externos que dañan en material y enturbian el agua.
El agua de la pileta se suele llenar de pequeños bichos muertos, de tierra y de grasa o aceite. Si no cubrimos la pileta cuando no la usamos y no realizamos una limpieza frecuente del agua, se puede volver un foco de contaminación y ocasionar infecciones en la piel, los oídos y los ojos.
Además, una pileta sucia puede favorecer la proliferación de algas y bacterias que la enturbian y la vuelven verde. Sin dejar de mencionar que es un caldo de cultivo para insectos como el mosquito del dengue y puede dañar la estructura y los equipos de la pileta a largo plazo.
¿Para qué sirve el truco casero de la pelotita de tenis y qué significa?
Antes de descubrir qué significa este truco casero, es interesante comprender de qué están hechas las pelotas de tenis.
Estas pelotitas amarillas y rasposas están fabricadas de caucho recubierto con una capa de fieltro, una especie de lana de nailon.
¿Qué tiene que ver esto con la pileta de casa y qué significa? Cuando nos metemos al agua con protector solar, mucha transpiración, cremas o aceites corporales, lo más probable es que se forme una capa fina de grasa en la superficie de la pileta.
Esta capa de aceite no es peligrosa en absoluto, pero es molesta y poco estética. Si colocas una pelota de tenis en el agua y la dejas flotar, puedes evitar la grasa. La pelota absorbe el aceite del agua y deja la pileta más limpia.
Un truco casero y algo más: consejos para mantener el agua de la pileta impecable
- Elimina la suciedad superficial y flotante todos los días.
- Pasa el limpia fondos para eliminar la mugre del suelo.
- Limpia las paredes y costados de la pileta para remover incrustaciones de sarro.
- Revisa el filtro de la pileta y cúbrela por la noche, cobre toda la pileta pelopincho.
- Consulta a un especialista para que analice el agua y proporcione productos químicos adecuados.