El truco casero de la pelotita de tenis en la pileta: ¿qué significa?

Ya sea de cemento o de plástico, la pileta suele estar expuesta a muchos factores externos que dañan en material y enturbian el agua.

limpiar pileta Es importante limpiar y realizar un mantenimiento adecuado de la pileta al comenzar el verano.

El agua de la pileta se suele llenar de pequeños bichos muertos, de tierra y de grasa o aceite. Si no cubrimos la pileta cuando no la usamos y no realizamos una limpieza frecuente del agua, se puede volver un foco de contaminación y ocasionar infecciones en la piel, los oídos y los ojos.

Además, una pileta sucia puede favorecer la proliferación de algas y bacterias que la enturbian y la vuelven verde. Sin dejar de mencionar que es un caldo de cultivo para insectos como el mosquito del dengue y puede dañar la estructura y los equipos de la pileta a largo plazo.

¿Para qué sirve el truco casero de la pelotita de tenis y qué significa?

Antes de descubrir qué significa este truco casero, es interesante comprender de qué están hechas las pelotas de tenis.

Estas pelotitas amarillas y rasposas están fabricadas de caucho recubierto con una capa de fieltro, una especie de lana de nailon.

pelota de tenis en pileta La pelotita de tenis absorbe la grasa, el aceite y algunas otras sustancias.

¿Qué tiene que ver esto con la pileta de casa y qué significa? Cuando nos metemos al agua con protector solar, mucha transpiración, cremas o aceites corporales, lo más probable es que se forme una capa fina de grasa en la superficie de la pileta.

Esta capa de aceite no es peligrosa en absoluto, pero es molesta y poco estética. Si colocas una pelota de tenis en el agua y la dejas flotar, puedes evitar la grasa. La pelota absorbe el aceite del agua y deja la pileta más limpia.

Un truco casero y algo más: consejos para mantener el agua de la pileta impecable

pileta sucia Una pileta limpia es una pileta segura.