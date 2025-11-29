Manchas imposibles: cómo eliminar los restos de maquillaje de la ropa con un truco casero

Hoy te comparto un truco casero súper fácil para que puedas limpiar las manchas de maquillaje de la ropa. Toma nota y presta atención.

Los maquillajes que dejan mayor cantidad de manchas suelen ser las bases de alta cobertura para la cara, los labiales y algunas sombras densas. Los pigmentos e ingredientes del maquillaje se impregnan en los tejidos de la ropa, sobre todo en las telas blancas y de algodón.