Manchas imposibles: cómo eliminar los restos de maquillaje de la ropa con un truco casero

Las manchas de maquillaje pueden arruinar tus prendas de ropa preferidas y dejar una marca imborrable

Por Isabella Brosio [email protected]
Elimina las manchas de maquillaje en pocos minutos, gracias a un truco casero. 

Existen muchas manchas, pegotes, olores y marcas que dañan las superficies de la casa y dejan daños permanentes. Por suerte, para cada una de ellas existe un truco casero de limpieza barato y sencillo.

Hoy te comparto un truco casero súper fácil para que puedas limpiar las manchas de maquillaje de la ropa. Toma nota y presta atención.

Los maquillajes que dejan mayor cantidad de manchas suelen ser las bases de alta cobertura para la cara, los labiales y algunas sombras densas. Los pigmentos e ingredientes del maquillaje se impregnan en los tejidos de la ropa, sobre todo en las telas blancas y de algodón.

Chau manchas de maquillaje en la ropa, gracias a un truco y un ingrediente.

Con un truco casero: cómo puedo eliminar las manchas de maquillaje de la ropa

Lo primero y principal es limpiar las manchas apenas ocurren y están frescas, esto facilita la tarea. Para realizar este truco casero vas a necesitar un poco de vinagre, un ingrediente ácido y natural que sirve para múltiples procedimientos de limpieza en el hogar.

Los pigmentos del maquillaje pueden dejar manchas permanentes en los tejidos.

  1. Para comenzar con este truco casero para manchas imposibles, prepara una solución mezclando partes iguales de vinagre blanco y agua.
  2. Aplica la mezcla en la mancha con un paño limpio sin frotar sobre el maquillaje y realizando golpes suaves.
  3. Deja que la solución actúe sobre la tela con manchas durante unos minutos.
  4. Lava la prenda como de costumbre, preferiblemente con agua fría para remover las manchas en su totalidad. También puedes utilizar otros ingredientes como bicarbonato de sodio o agua oxigenada.

Para evitar este tipo de manchas, lo mejor es colocarte la ropa primero o utilizar una camisa con botones para maquillarte y evitar que los cuellos rocen con el maquillaje o los polvos de la sombra caigan en las prendas.

Un truco casero y algo más: para qué cosas nunca deberías usar vinagre

Lee bien la etiqueta del vinagre antes de utilizarlo en cualquier truco casero.

  • Nunca deberías limpiar piedras naturales con vinagre, tales como el granito o el mármol. Este producto puede corroer o picar la superficie.
  • Hay que evitar el vinagre en los objetos electrónicos digitales. Este producto es ácido y puede dañar la pantalla del celular si intentas limpiarla con él.
  • Evita usar vinagre en utensilios de hierro fundido o con revestimiento antiadherente. Puede afectar el curado o adherencia del metal.
  • Nunca limpies joyas finas con vinagre, puede opacar o dañar los apliques de perlas o diamantes.
  • Finalmente, nunca deberías mezclar vinagre con cloro para limpiar. Solo deberías mezclarlo con agua, limón y un poco de bicarbonato teniendo siempre cuidado.

