Manchas imposibles: cómo eliminar los restos de maquillaje de la ropa con un truco casero

Existen muchas manchas, pegotes, olores y marcas que dañan las superficies de la casa y dejan daños permanentes. Por suerte, para cada una de ellas existe un truco casero de limpieza barato y sencillo.
Hoy te comparto un truco casero súper fácil para que puedas limpiar las manchas de maquillaje de la ropa. Toma nota y presta atención.
Los maquillajes que dejan mayor cantidad de manchas suelen ser las bases de alta cobertura para la cara, los labiales y algunas sombras densas. Los pigmentos e ingredientes del maquillaje se impregnan en los tejidos de la ropa, sobre todo en las telas blancas y de algodón.
Con un truco casero: cómo puedo eliminar las manchas de maquillaje de la ropa
Lo primero y principal es limpiar las manchas apenas ocurren y están frescas, esto facilita la tarea. Para realizar este truco casero vas a necesitar un poco de vinagre, un ingrediente ácido y natural que sirve para múltiples procedimientos de limpieza en el hogar.
- Para comenzar con este truco casero para manchas imposibles, prepara una solución mezclando partes iguales de vinagre blanco y agua.
- Aplica la mezcla en la mancha con un paño limpio sin frotar sobre el maquillaje y realizando golpes suaves.
- Deja que la solución actúe sobre la tela con manchas durante unos minutos.
- Lava la prenda como de costumbre, preferiblemente con agua fría para remover las manchas en su totalidad. También puedes utilizar otros ingredientes como bicarbonato de sodio o agua oxigenada.
Para evitar este tipo de manchas, lo mejor es colocarte la ropa primero o utilizar una camisa con botones para maquillarte y evitar que los cuellos rocen con el maquillaje o los polvos de la sombra caigan en las prendas.
Un truco casero y algo más: para qué cosas nunca deberías usar vinagre
- Nunca deberías limpiar piedras naturales con vinagre, tales como el granito o el mármol. Este producto puede corroer o picar la superficie.
- Hay que evitar el vinagre en los objetos electrónicos digitales. Este producto es ácido y puede dañar la pantalla del celular si intentas limpiarla con él.
- Evita usar vinagre en utensilios de hierro fundido o con revestimiento antiadherente. Puede afectar el curado o adherencia del metal.
- Nunca limpies joyas finas con vinagre, puede opacar o dañar los apliques de perlas o diamantes.
- Finalmente, nunca deberías mezclar vinagre con cloro para limpiar. Solo deberías mezclarlo con agua, limón y un poco de bicarbonato teniendo siempre cuidado.