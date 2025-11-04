El truco de viejos pintores para quitar las manchas de humedad de las paredes sin gastar dinero

La presencia de humedad en las estructuras del hogar no es algo que solo afecta techos y muros, poniendo en riesgo la construcción. Es que, además, esas manchas alteran la estética de la vivienda. Por esta razón, hoy te recomendaré el truco de viejos pintores para quitar esta suciedad de las paredes en pocos minutos y sin gastar dinero.
Adiós manchas de humedad: cómo quitarlas con un truco casero de dos ingredientes
Si querés renovar tus paredes pero las manchas de negras y verdosas te lo impiden, es necesario poner en práctica el truco de viejos pintores que recomienda el sitio especializado ‘Europa Press’. Aunque antes de desarrollar este método antiguo y barato, es necesario conocer en profundidad el tipo de humedad.
En concreto, la fuente citada indica que existen tres tipos de manchas: por filtración, por capilaridad y por condensación.
- Manchas de humedad por filtración: se generan por factores externos o por caños rotos. La mancha aparecerá luego de la lluvia o cada vez que usamos un surtidor.
- Manchas de humedad por capilaridad: es el tipo de mancha más persistente y se caracteriza por ascender desde el suelo por los poros de la pared. En estos casos, los muros absorben la humedad del terreno y la arrastran hacia arriba.
- Manchas de humedad por condensación: en este caso, las mismas se ocasionan cuando el vapor de la cocina o la ducha se enfría al contacto con superficies frías. Son manchas superficiales que se pueden quitar fácilmente con este truco casero que aprenderás hoy.
Los viejos pintores, una vez que saben que las manchas están originadas por la condensación, acuden a las propiedades del vinagre y del bicarbonato de sodio. En este sentido, los profesionales señalan que un grave error es mezclar ambos ingredientes para quitar la humedad de las paredes, ya que de esta forma ambos se neutralizan. En consecuencia, el método de aplicación es el siguiente:
- Espolvorear bicarbonato de sodio sobre la mancha.
- Pulverizar vinagre blanco.
- Verás la efervescencia. Tendrás que dejar actuar unos minutos.
- Pasar un paño y secar bien la pared.
- Ventilar la zona durante 15 minutos.
De esta forma, gracias a la acidez del vinagre y a la neutralización del bicarbonato, las manchas de humedad de las paredes serán problema del pasado.