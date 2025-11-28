Cómo sacar la suciedad del ventilador de techo con una bolsa y en menos de un minuto

Para realizar este truco casero vas a utilizar elementos simples que seguramente ya tienes en casa:

1 bolsa de basura de tamaño grande

1 banquito o escalera segura

Paño seco o plumero

No requiere agua, jabón ni desarmado del ventilador.

Paso a paso del truco que elimina el polvo en segundos es muy fácil, pero hay que hacerlo con cuidado. Primero, colócate debajo con una escalera firme y asegúrate que el ventilador este totalmente apagado.

Después introduce el aspa dentro de la bolsa envolviendo la hoja del ventilador como si fuera una funda. Asegúrate de que la bolsa cubra toda la superficie. Presiona con las manos sobre la bolsa y deslízala hacia afuera. El polvo acumulado se desprenderá y quedará atrapado dentro de la propia bolsa.

Embed - Hack para limpiar los ventiladores de techo #hacks #trucos #limpieza #ventilador Este video muestra a la perfección este truco casero.

Si deseas una limpieza más profunda, puedes hacer un spray antipolvo con jabón líquido para la cocina, un poco de vinagre, agua y un atomizador. Así, en menos de un minuto habrás limpiado las cuatro o cinco palas sin que el polvo se disperse en el ambiente.

Beneficios de este truco casero