El ventilador de techo es uno de los electrodomésticos que más acumula polvo cuando no se usa, pero también uno de los que menos se limpia. Al estar alto, es incómodo de alcanzar y, al desarmarlo, la tierra suele desparramarse por toda la habitación. Sin embargo, con este truco casero podrás limpiarlo.
Cómo sacar la suciedad del ventilador de techo con una bolsa y en menos de un minuto
Cada vez son más los trucos caseros que aparecen para brindarnos diferentes alternativas que no son muy comunes para resolver problemas domésticos de limpieza que aparentan ser imposibles y se transforman en dolores de cabeza. Así es como comenzó a viralizarse este truco por su practicidad y rapidez. Solo requiere una bolsa grande y menos de un minuto para dejar las aspas libres de polvo sin ensuciar nada.
El truco casero para dejar tu ventilador de techo sin polvo
Este método es ideal para quienes buscan soluciones rápidas de limpieza sin productos costosos ni maniobras engorrosas. La clave está en atrapar el polvo dentro de la bolsa, evitando que caiga al piso, sobre la cama o los muebles.
Para realizar este truco casero vas a utilizar elementos simples que seguramente ya tienes en casa:
- 1 bolsa de basura de tamaño grande
- 1 banquito o escalera segura
- Paño seco o plumero
- No requiere agua, jabón ni desarmado del ventilador.
Paso a paso del truco que elimina el polvo en segundos es muy fácil, pero hay que hacerlo con cuidado. Primero, colócate debajo con una escalera firme y asegúrate que el ventilador este totalmente apagado.
Después introduce el aspa dentro de la bolsa envolviendo la hoja del ventilador como si fuera una funda. Asegúrate de que la bolsa cubra toda la superficie. Presiona con las manos sobre la bolsa y deslízala hacia afuera. El polvo acumulado se desprenderá y quedará atrapado dentro de la propia bolsa.
Si deseas una limpieza más profunda, puedes hacer un spray antipolvo con jabón líquido para la cocina, un poco de vinagre, agua y un atomizador. Así, en menos de un minuto habrás limpiado las cuatro o cinco palas sin que el polvo se disperse en el ambiente.
Beneficios de este truco casero
- No deja caer polvo ni genera desorden
- Es rápido, práctico y económico
- No requiere desmontar el ventilador
- Ideal para limpiezas express antes de visitas o días calurosos
- Mejora el funcionamiento del electrodoméstico