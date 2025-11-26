Truco casero: ¿qué cosas de la casa puedo arreglar con un caño de PVC?

Este material se caracteriza por su resistencia a los impactos y la presión. Además, es un material sumamente impermeable que lo vuelve ideal para transportar líquidos sin generar humedad en las paredes de la casa. Resiste químicos, es un aislante eléctrico y es reciclable.

Con un truco casero: qué cosas puedo hacer con restos de PVC

Cuando realizamos alguna construcción o arreglo en casa y sobran pequeños trozos de PVC, no deberías tirarlos a la basura.

Es muy fácil cortar y unir PVC, pero siempre hay que hacerlo con cuidado y paciencia. El calor también puede ayudarte a moldear el material y darle la forma que desees.

A continuación te dejo 3 ideas para aprovechar los pedazos de PVC en casa y darles una nueva vida. Un truco casero con varias opciones y un mismo material.

tubos Utiliza un pequeño serrucho o un poco de calor para cortar los tubos parejos.

El truco casero más básico y sencillo consiste en crear un palo de amasar, o varios, con algunos trozos de PVC de diferente diámetro. Puedes hacer un palo grande para masas más firmes y uno pequeño para preparaciones sencillas. Otra opción para aprovechar el PVC en casa, consiste en armar un arco pequeño de fútbol para el patio. Para este truco casero vas a necesitar los restos de tubos a medida y codos para unirlos. Puedes comprarlos en una ferretería. Finalmente, pegando algunos tubos de PVC anchos, puedes crear una pequeña vinoteca para colocar las botellas de vino en la cocina de casa.

Un truco casero y algo más: beneficios de reciclar materiales en casa

materiales reciclados Reutiliza los envases y envoltorios que puedan ser utilizados para otra cosa luego de su uso.

Darle una nueva vida a viejos materiales que tienes guardados en casa, no solo es bueno para el planeta tierra, también proporciona grandes beneficios a la economía del hogar.

Todo truco casero que tenga como objetivo reutilizar para crear algo nuevo, impacta positivamente en la reducción de residuos y la disminución de la contaminación. De la misma manera, impulsa y aumenta la creatividad y la imaginación.