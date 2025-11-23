Colocar una bolsa de plástico en el lavarropas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Como se dijo antes, este truco casero evita que se produzca algo muy común, como el hecho de que los residuos se adhieran a las prendas o lleguen al filtro de la máquina. También evita que tu ropa se pegue como consecuencia de la electricidad estática, que es un fenómeno común.

Aunque se afirma que no daña el tambor si se usa correctamente, algunos expertos advierten sobre los riesgos de derretimiento si se usan altas temperaturas, o el riesgo de que la bolsa se enganche en el sellado de la puerta o en el filtro, causando daños a la máquina. Por esto mismo, es fundamental realizar el truco casero con precaución.

lavarropas, truco casero Al realizar este truco casero, debes revisar el filtro para evitar problemas.

Para el cuidado de la ropa delicada o para evitar que las prendas pequeñas (como medias o ropa interior) se dañen o pierdan, los fabricantes y expertos recomiendan el uso de bolsas de lavado de malla, que son diseñadas para este propósito.

Cómo realizar este truco casero

Para realizar el truco casero de la bolsa de plástico en el lavarropas con el objetivo de atrapar pelos y pelusas, sigue estos pasos: