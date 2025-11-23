Para llevar el lavado de tu ropa a otro nivel, y evitar los problemas que pueden producirse, son muchos los trucos caseros que puedes llevar a cabo. Uno de ellos es el que se ha hecho viral, y el que señala que debes introducir una bolsa de plástico en el lavarropas antes de comenzar el lavado.
Colocar una bolsa de plástico en el lavarropas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve
El hecho de colocar una bolsa de plástico en el lavarropas puede darte grandes beneficios. ¿Por qué recomiendan la realización de este truco casero?
El supuesto beneficio de este método es que la bolsa de plástico, al moverse con la ropa, atrae y recoge los residuos, evitando que se adhieran a las prendas o lleguen al filtro de la máquina. Sin embargo, también puede prevenir otro inconveniente común.
Por qué se recomienda colocar una bolsa de plástico en el lavarropas
La recomendación de poner una bolsa de plástico en el lavarropas, que ha circulado como un truco viral, tiene como objetivo principal ayudar a atrapar pelos y pelusas de la ropa, además de reducir la electricidad estática.
Como se dijo antes, este truco casero evita que se produzca algo muy común, como el hecho de que los residuos se adhieran a las prendas o lleguen al filtro de la máquina. También evita que tu ropa se pegue como consecuencia de la electricidad estática, que es un fenómeno común.
Aunque se afirma que no daña el tambor si se usa correctamente, algunos expertos advierten sobre los riesgos de derretimiento si se usan altas temperaturas, o el riesgo de que la bolsa se enganche en el sellado de la puerta o en el filtro, causando daños a la máquina. Por esto mismo, es fundamental realizar el truco casero con precaución.
Para el cuidado de la ropa delicada o para evitar que las prendas pequeñas (como medias o ropa interior) se dañen o pierdan, los fabricantes y expertos recomiendan el uso de bolsas de lavado de malla, que son diseñadas para este propósito.
Cómo realizar este truco casero
Para realizar el truco casero de la bolsa de plástico en el lavarropas con el objetivo de atrapar pelos y pelusas, sigue estos pasos:
- Asegúrate de tener la bolsa adecuada: utilliza una bolsa de plástico limpia, preferiblemente de las de un supermercado (no una bolsa con cierre hermético o muy gruesa). Es fundamental que la bolsa no esté rota y que sea lo suficientemente ligera como para moverse libremente con la ropa.
- Prepara la colada: carga el lavarropas con la ropa que quieres lavar como lo harías normalmente.
- Introduce la bolsa de plástico: coloca la bolsa de plástico vacía dentro del tambor, junto con la ropa.
- Añade el detergente: vierte el detergente y el suavizante en sus compartimentos habituales.
- Selecciona el programa de lavado: elige el ciclo de lavado adecuado para el tipo de ropa (temperatura y velocidad de centrifugado).
- Inicia el lavado: comienza el ciclo de lavado de forma normal.
- Retira la bolsa al final: una vez finalizado el ciclo, retira la ropa y, por último, saca la bolsa de plástico. Verás que los pelos y pelusas se habrán adherido a la superficie de la bolsa.