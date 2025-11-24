Con un truco casero: cómo fabricar un protector de goma para la puerta

burlete Por lo general los trucos caseros llevan pocos materiales, son rápidos y baratos.

Un burlete o protector de puerta es una especie de tira flexible de coma, espuma o silicona que se suele colocar en los bordes de las puertas y ventanas para evitar la filtración de aire, polvo y ruidos.

También evitan que la puerta se dañe por el roce contra el suelo y se desgaste. En el verano, son muy útiles para evitar que el frío del aire acondicionado se escape; y para prevenir el ingreso de algunos insectos.

Normalmente, se usan burletes o protectores de puerta con pequeños cepillos debajo o simplemente se colocan revestimientos de silicona en todo el contorno de las puertas y ventanas.

Paso a paso: cómo fabricar un protector de goma para la puerta

Para este truco casero vas a necesitar algunos materiales baratos y fáciles de conseguir para coser un burlete doble. Es un truco de costura, por lo que lo ideal es usar máquina de coser, aunque puedes usar pegamento si no sabes usarla.

Vas a necesitar un par de telas y relleno de almohadón o goma espuma. A continuación te dejo un tutorial con el paso a paso de este truco casero para que puedas seguirlo mejor. Toma nota y presta atención.

Embed - Burlete doble para evitar corrientes de aire, polvo y ruidos (con patrón)

Corta la tela tal como se ve en el video y mide el grosor de la puerta. Lo mejor es usar una tela impermeable para este truco casero, con un estampado que te guste. Cose el protector de goma para la puerta tal como se ve en el truco casero. Marca la tela dejando el espacio de la puerta en el medio. La idea es que te queden dos espacios a los costados para rellenar. Rellana el burlete de puerta con goma, espuma o guata. Así de fácil y con un truco casero, puedes proteger tu puerta y el interior de casa en pocos minutos.

Un truco casero y algo más: qué otras cosas útiles puedo fabricar en casa

mosquitera Siempre que busques un tutorial o truco casero, puedes crear en casa muchos objetos sin gastar de más.

Con un truco casero y pocos materiales, puedes fabricar una mosquitera para ventanas en casa, removible, con abrojos y muy firme. También puedes crear cortinas enrollables usando algunos cordones.

Otra opción de truco casero es crear un organizador de cables con un tubo de PVC. También puedes construir un sistema de riego por goteo con algunas botellas. Siempre que aparezca un problema en casa, solo basta con buscar un truco casero que lo soluciones.