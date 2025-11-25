Es normal que coloquemos en la heladera y en otros electrodomésticos stickers y calcomanías que con el correr del tiempo se van adhiriendo cada vez más y luego cuesta mucho removerlos.
Por lo general, estos stickers terminan juntando mucha suciedad y grasa, y con el tiempo cambian de color y se vuelven amarillentos.
En la siguiente nota te enseñaremos algunos trucos de limpieza que nunca fallan para poder remover estos stickers y dejar la heladera y otros electrodomésticos como nuevos y sin marcas o manchas de pegotes y pegamento.
¿Cómo quitar los stickers y pegotes de la heladera y demás electrodomésticos?
Método 1
Un truco de limpieza para poder quitar los stickers viejos y rotos de la heladera consiste en colocar una capa de manteca o mantequilla sobre los pegotes, y luego frotar con una esponja.
La materia grasa de la manteca comenzará a derretirse y a aflojar el pegote de los stickers. Una vez que hayas removido todo el pegote, te aconsejamos limpiar con agua y detergente para que la superficie quede impecable.
Método 2
Otro truco que nunca falla para poder dejar los electrodomésticos de acero inoxidable impecables consiste en crear una mezcla con los siguientes ingredientes:
- Bicarbonato de sodio
- Vinagre blanco
Con ambos ingredientes deberás crear una pasta, la cual luego colocarás sobre el sticker o pegote. Frota con mucho cuidado para no generar rayones o marcas.
Una vez que hayas retirado la mayor parte del sticker o pegote, unta en un paño de microfibra un poco de aceite vegetal y comienza a frotar sobre los restos de pegamento. Haz movimientos circulares, y pronto comenzarás a notar que no quedan restos de pegamento.
El próximo paso será limpiar con agua y detergente la heladera o electrodoméstico para retirar cualquier resto de grasa que haya quedado del aceite. Y listo.