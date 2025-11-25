¿Cómo quitar los stickers y pegotes de la heladera y demás electrodomésticos?

Método 1

Un truco de limpieza para poder quitar los stickers viejos y rotos de la heladera consiste en colocar una capa de manteca o mantequilla sobre los pegotes, y luego frotar con una esponja.

La materia grasa de la manteca comenzará a derretirse y a aflojar el pegote de los stickers. Una vez que hayas removido todo el pegote, te aconsejamos limpiar con agua y detergente para que la superficie quede impecable.

Método 2

Otro truco que nunca falla para poder dejar los electrodomésticos de acero inoxidable impecables consiste en crear una mezcla con los siguientes ingredientes:

Bicarbonato de sodio

Vinagre blanco

Con ambos ingredientes deberás crear una pasta, la cual luego colocarás sobre el sticker o pegote. Frota con mucho cuidado para no generar rayones o marcas.

Una vez que hayas retirado la mayor parte del sticker o pegote, unta en un paño de microfibra un poco de aceite vegetal y comienza a frotar sobre los restos de pegamento. Haz movimientos circulares, y pronto comenzarás a notar que no quedan restos de pegamento.

El próximo paso será limpiar con agua y detergente la heladera o electrodoméstico para retirar cualquier resto de grasa que haya quedado del aceite. Y listo.