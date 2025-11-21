El verano está a la vuelta de la esquina, por lo que ya es momento de comenzar a poner en condiciones los artefactos que podemos utilizar para enfriar nuestro hogar. El aire acondicionado es uno de los más populares y hoy te contaré el truco de un especialista para limpiar los filtros y ahorrar electricidad. Todo en un abrir y cerrar de ojos.
El truco de un experto para limpiar los filtros del aire acondicionado y ahorrar electricidad en verano
Si en casa tenés un aire acondicionado, a continuación aprenderás a limpiar los filtros fácilmente y sin gastar dinero
Paso a paso: el truco para limpiar los filtros del aire acondicionado
Con el paso del tiempo, los filtros del aire acondicionado comienzan a acumular polvo y pelusas, lo cual interfiere en el correcto funcionamiento del artefacto. Es decir, el equipo debe consumir más electricidad para trabajar mejor y enfriar a la temperatura adecuada.
Por lo tanto, la limpieza de los filtros será fundamental para que el electrodoméstico funcione correctamente y no gaste energía de más, lo que significa que lograremos un ahorro monetario significativo.
El canal de YouTube ‘El taller de Jesus Rojas’ nos explicará paso a paso cómo hacer esta tarea hogareña en poco tiempo y de manera correcta. Para este truco, solamente necesitaremos agua, jabón y un paño limpio.
El primer paso consistirá en apagar el aire acondicionado y quitar la tapa frontal. Los filtros se deslizan fácilmente hacia arriba y afuera de la unidad. Extraer ambos filtros y proceder a limpiar el interior del artefacto con un paño, removiendo el polvo y la pelusa visibles.
Para limpiar los filtros, la técnica de lavado será fundamental, ya que así podremos prevenir que la suciedad se pegue más a la malla del filtro. El especialista explica que el aire entra en el filtro por una cara (la que está más sucia) y sale por la otra (la que está en contacto con el radiador).
Es crucial lavarlo con el chorro de agua a presión desde la cara de salida hacia la cara de entrada. Caso contrario, si se aplica el agua por la cara de entrada, la presión podría empujar y pegar la suciedad y la pelusa más firmemente contra la red del filtro, en lugar de expulsarla.
Después de quitar la mayor parte de la pelusa con agua a presión, es momento de utilizar un poco de jabón para frotar suavemente con la mano o un cepillo blando. A continuación, sacudir los filtros para eliminar el exceso de agua y luego secarlos con una toalla o paño, o dejarlos secar al aire. Es importante montarlos completamente secos.
Por último, el profesional sostiene que es momento de montar nuevamente los filtros en sus lugares, deslizando las pestañas hacia abajo en las ranuras correspondientes y cerrar la tapa del aire acondicionado, asegurándonos de escuchar el clic de seguridad. De esta forma, el artefacto estará listo para funcionar adecuadamente en verano.