El truco de un experto para limpiar los filtros del aire acondicionado y ahorrar electricidad en verano

aire acondicionado filtro Aprendé a limpiar el filtro de tu aire acondicionado.

El canal de YouTube ‘El taller de Jesus Rojas’ nos explicará paso a paso cómo hacer esta tarea hogareña en poco tiempo y de manera correcta. Para este truco, solamente necesitaremos agua, jabón y un paño limpio.

El primer paso consistirá en apagar el aire acondicionado y quitar la tapa frontal. Los filtros se deslizan fácilmente hacia arriba y afuera de la unidad. Extraer ambos filtros y proceder a limpiar el interior del artefacto con un paño, removiendo el polvo y la pelusa visibles.

Para limpiar los filtros, la técnica de lavado será fundamental, ya que así podremos prevenir que la suciedad se pegue más a la malla del filtro. El especialista explica que el aire entra en el filtro por una cara (la que está más sucia) y sale por la otra (la que está en contacto con el radiador).

filtro aire acondicionado Este truco potenciará el funcionamiento del aire acondicionado.

Es crucial lavarlo con el chorro de agua a presión desde la cara de salida hacia la cara de entrada. Caso contrario, si se aplica el agua por la cara de entrada, la presión podría empujar y pegar la suciedad y la pelusa más firmemente contra la red del filtro, en lugar de expulsarla.

Después de quitar la mayor parte de la pelusa con agua a presión, es momento de utilizar un poco de jabón para frotar suavemente con la mano o un cepillo blando. A continuación, sacudir los filtros para eliminar el exceso de agua y luego secarlos con una toalla o paño, o dejarlos secar al aire. Es importante montarlos completamente secos.

filtro aire acondicionado limpieza Descubrí cómo limpiar los filtros del aire acondicionado.

Por último, el profesional sostiene que es momento de montar nuevamente los filtros en sus lugares, deslizando las pestañas hacia abajo en las ranuras correspondientes y cerrar la tapa del aire acondicionado, asegurándonos de escuchar el clic de seguridad. De esta forma, el artefacto estará listo para funcionar adecuadamente en verano.