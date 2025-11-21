"Con mis propias manos lo voy a matar", el preocupante video que Duca publicó desde el hospital

"Quiero decirles que me están internando, me están internando en la Clínica Arcos y este mensaje se lo quiero decir a todos los que mienten sobre mi persona y no tengo vergüenza", comenzó al borde de las lágrimas.

Aumentando el tono de su advertencia, siguió: "El próximo periodista, la próxima persona que mienta sobre mí, yo lo voy a matar con mis propias manos, digan lo que quieran de mí, pero el próximo periodista o youtuber que diga una mentira sobre mí, yo lo voy a buscar y lo voy a matar con mis propias manos".

- Andrés “Duka” Ducatenzeiler hace instantes en Instagram

"Quiero que les quede bien claro y acá está una testigo que se llama María que me está ayudando, el que diga una mentira sola sobre mi persona, lo juro por quien sea, por mi hija, que lo voy a matar con mis propias manos, ¿quedó claro? Bueno, sépanlo, hijos de mil putas, con mis propias manos lo voy a matar", sentenció dejando una preocupante imagen hacia sus seguidores.

Si bien hasta el momento se desconoce el motivo que lo llevó a dicha situación, cabe recordar que en más de una ocasión contó que tuvo problemas relacionados con la salud mental.

Duca, que dijo hace tiempo estar medicado y que ha sufrido ataques de pánico, fue internado en una clínica psiquiátrica en 2004 por un cuadro de depresión severa y profundo estrés, que se vio agravado por situaciones personales y profesionales. En 2023, también tuvo un momento de crisis durante una transmisión en vivo, en el que se sintió mal y preocupó a sus compañeros de panel.