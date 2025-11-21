Inicio Ovación Fútbol Independiente de Avellaneda
Preocupación

"Con mis propias manos lo voy a matar", el preocupante video que Duca publicó desde el hospital

Andrés Ducatenzeiler publicó un video en su cuenta de X el cual no tardó en volverse viral por su amenazante mensaje contra periodistas y youtubers

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Andres Ducatenzeiler publicó un preocupante video desde el hospital.
Andres Ducatenzeiler publicó un preocupante video desde el hospital.

Andrés Ducatenzeiler encendió las alarmas en las redes sociales. Acostumbrado a mostrar un lado combativo y luchador, el expresidente de Independiente publicó un preocupante video en el que se muestra al borde de las lágrimas, desde la cama de un hospital.

Las imágenes no tardaron en volverse virales. No solamente por tratarse de una polémica figura de las redes sociales, sino que también por el calibre de sus palabras: "Con mis propias manos lo voy a matar".

Andrés Ducatenzeiler

El video de Andrés Ducatenzeiler que se volvió viral

Con una remera blanca y una campera azul, sobre la camilla de un hospital, Andrés Ducatenzeiler se filmó en modo selfie. Con una visible angustia, el hombre de 64 años lanzó un amenazante mensaje que no tardó en ser viral y volverse tendencia.

"Quiero decirles que me están internando, me están internando en la Clínica Arcos y este mensaje se lo quiero decir a todos los que mienten sobre mi persona y no tengo vergüenza", comenzó al borde de las lágrimas.

Aumentando el tono de su advertencia, siguió: "El próximo periodista, la próxima persona que mienta sobre mí, yo lo voy a matar con mis propias manos, digan lo que quieran de mí, pero el próximo periodista o youtuber que diga una mentira sobre mí, yo lo voy a buscar y lo voy a matar con mis propias manos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LHDA16/status/1991983904430116879&partner=&hide_thread=false

"Quiero que les quede bien claro y acá está una testigo que se llama María que me está ayudando, el que diga una mentira sola sobre mi persona, lo juro por quien sea, por mi hija, que lo voy a matar con mis propias manos, ¿quedó claro? Bueno, sépanlo, hijos de mil putas, con mis propias manos lo voy a matar", sentenció dejando una preocupante imagen hacia sus seguidores.

Si bien hasta el momento se desconoce el motivo que lo llevó a dicha situación, cabe recordar que en más de una ocasión contó que tuvo problemas relacionados con la salud mental.

Duca, que dijo hace tiempo estar medicado y que ha sufrido ataques de pánico, fue internado en una clínica psiquiátrica en 2004 por un cuadro de depresión severa y profundo estrés, que se vio agravado por situaciones personales y profesionales. En 2023, también tuvo un momento de crisis durante una transmisión en vivo, en el que se sintió mal y preocupó a sus compañeros de panel.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas