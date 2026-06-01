La emotiva despedida familiar a Julio Le Parc y el legado inmortal del maestro de la luz

Julio Le Parc La familia de Julio Le Parc publicó un emotivo mensaje de despedida en redes del artista. Foto: Instagram

"Durante casi un siglo, nunca dejaste de sorprendernos, de experimentar, de buscar y de reinventarte", manifestaron con profunda admiración,esbozando en pocas palabras una existencia dedicada por completo a quebrar los límites tradicionales de la plástica lineal y estática. A construir una nueva forma de ver el arte visual.

Porque se consagró a nivel mundial como el maestro del arte óptico y cinético, convenciendo al mundo de lo que hoy puede resultar fácil de comprobar: que la obra de arte cobra sentido cuando entra en juego el ojo de quien la observa.

El optimismo que caracterizó a Julio Le Parc hasta sus últimos días

El mensaje familiar en redes continuó desnudando el costado humano de quien fuera un vanguardista incansable que partió desde Mendoza en su juventud para conquistar al mundo con su visión rupturista del arte. Y vaya si lo logró.

"Tu obra y tu mirada sobre el mundo seguirán viviendo a través de nosotros y de todas aquellas personas a las que has llegado. Más allá del artista que eres, perdemos a un padre, un abuelo, un bisabuelo y un amigo. Conservaremos para siempre el recuerdo de tu humor, tu curiosidad y tu inagotable deseo de descubrir, aprender y compartir", reza el posteo familiar a la memoria de Julio Le Parc.

La dedicatoria concluye con un agradecimiento por las muestras de afecto recibidas y un lema que rigió su vida: "¡Optimismo siempre, Julio! ¡Hasta siempre! Tus tres hijos y toda tu familia".

Londres y su gran homenaje inmersivo a Julio Le Parc

A pesar de su delicado estado de salud en los últimos meses y debido a su avanzada edad, Julio Le Parc mantenía intacta una última gran ilusión que lo conectaba directamente con su presente creativo: viajar desde París -donde residió gran parte de su vida- hacia Londres.

El motivo de este anhelado traslado era asistir personalmente a la inauguración de la imponente exposición que la prestigiosa Tate Modern le dedicará de manera inminente, un proyecto que el artista venía siguiendo con entusiasmo y minuciosidad junto a los equipos curatoriales británicos.

La muestra en el afamado museo de arte moderno y contemporáneo de Londres, titulada significativamente “Light. Colour. Action” (Luz. Color. Acción), abrirá sus puertas al público general el próximo 11 de junio, contando con una antesala exclusiva para la prensa e invitados especiales el 8 de junio.

Embed - Julio Le Parc, artista visual mendocino fallecido el sábado 30 de mayo a los 97 años.

Esta exhibición de Julio Le Parc, diseñada para extenderse hasta el 3 de mayo de 2027, se perfilaba desde el año pasado como uno de los hitos culturales absolutos de la temporada europea, habiendo sido catalogada por las autoridades de la institución como una de las apuestas más deslumbrantes de su programación contemporánea.

En marzo del año pasado, al desvelar los puntos fuertes del museo, Maria Balshaw, entonces directora de la Tate, anticipó que se avecinaba "un 2026 especialmente emocionante" para la entidad, colocando en el centro de las expectativas a "la gloriosa obra inmersiva de Julio Le Parc".

Para la Tate Modern, Le Parc fue el abuelo del arte interactivo

La confirmación de su partida física tiñe la preparación de la muestra de una inevitable melancolía, convirtiendo la retrospectiva en un tributo póstumo de magnitudes históricas.

El propio Tate Modern expresó su dolor en redes: "Estamos inmensamente entristecidos por la muerte de Julio Le Parc. Formó parte de la vibrante escena artística de París de 1960, una época de innovación radical y creatividad sin límites".

Julio Le Parc Con esta imagen de Julio Le Parc, el museo londinense lamentó su fallecimiento a sólo 11 días de inaugurarse su muestra. Foto: Instagram

Por su parte, Catherine Wood, directora interina del museo londinense, remarcó la importancia crucial del creador en el devenir de las tendencias estéticas modernas.

"Un visionario, Le Parc fue verdaderamente el abuelo del arte interactivo, y una figura clave en lo que ahora llamamos arte 'inmersivo'", afirmó la funcionaria, destacando sus icónicas esculturas cinéticas y técnicas pioneras con luz y movimiento, concebidas con el propósito fundamental de involucrar de forma lúdica y directa a quienes observan.

La huella imborrable de Julio Le Parc en colecciones del mundo entero

Wood también rememoró el proceso de gestación de la exhibición británica de Julio Le Parc: "En los últimos años ha sido un honor para nuestros curadores trabajar tan estrechamente con él. Nos ha dado la oportunidad de mirar hacia atrás con él a lo largo de sus extraordinarias 7 décadas de carrera, desde algunas de sus primeras obras abstractas geométricas creadas en su Argentina natal, hasta pinturas coloridas completadas el año pasado en su casa adoptiva de París".

La directora de la Tate Modern manifestó públicamente su deseo de que el despliegue actúe como un homenaje apropiado a la visión experimental del artista mendocino, enviando condolencias a sus tres hijos: Gabriel, Juan y Yamil.

Julio Le Parc Julio Le Parc nació el 23 de septiembre de 1928 en Palmira, San Martín. De Mendoza partió a Buenos Aires para expandir su arte cinético por el mundo. Foto: Instagram

El impacto de Julio Le Parc no se circunscribe únicamente a Europa; sus raíces americanas y el lazo con las instituciones de su región se mantuvieron activos a lo largo de las décadas.

En el año 2014, el prestigioso Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) tuvo el privilegio de albergar la recordada exhibición "Le Parc Lumière", una ambiciosa propuesta que reunió un conjunto excepcional de instalaciones históricas enfocadas en sus experimentaciones cinéticas con la luz, ejecutadas principalmente durante la década de 1960.

El Malba, gran custodio de obras del artista

Aquel gran hito en la capital de nuestro país significó una oportunidad masiva para que miles de visitantes experimentaran en primera persona el universo poético, lúdico y rupturista de un autor que entendía el arte no como un objeto de adoración estático sino como un territorio de asombro interactivo permanente.

La vinculación con ese conjunto de trabajos se consolidó de manera definitiva recientemente. La gran mayoría de aquellas piezas exhibidas en 2014 forman parte indisoluble de la Colección Malba–Costantini, luego de la trascendental adquisición del fondo de Daros Latinamerica efectuada por el empresario Eduardo F. Costantini en los últimos meses.

Este acervo posiciona al museo porteño como uno de los grandes custodios mundiales de su legado histórico, resguardando la vigencia de su producción para las futuras generaciones.

Julio Le Parc en el espacio cultural que lleva su nombre con la esfera roja que donó detrás Una de las últimas visitas de Julio Le Parc a su Mendoza natal fue en 2012 cuando se inauguró el espacio cultural que lleva su nombre y él donó su esfera roja instalada en el hall central. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

En total, la institución cultural conserva un bloque de 47 obras del maestro nacido el 23 de septiembre de 1928 en Palmira (San Martín, Mendoza).

Entre las piezas sobresalen títulos emblemáticos como "Six cercles en contorsion" (1967), "Cercle en contorsion sur trame rouge" (1969), "Sept mouvements surprises" (1966), "Trames altérées" (1968), "Continuel-lumière cylindre" (1962), "Continuel-mobil" (1962-1996) y "Cellule á pénétrer" (1963-2005). De hecho, el público actual puede tomar contacto con su genialidad de forma directa, ya que dos de estas valiosas creaciones integran la vigente exhibición temporaria "Latinoamérica en expansión" en el Malba.

Mendoza se rinde a sus pies hasta la eternidad

Sin embargo, el vínculo definitivo de Julio Le Parc siempre regresaba a su tierra de origen. Uno de los mayores homenajes institucionales y afectivos que su provincia natal le rindió en vida ocurrió en el año 2012, cuando se inauguró formalmente el espacio cultural que lleva su nombre, situado en Guaymallén.

En aquella oportunidad, el propio artista donó una de sus famosas esferas -roja en esta ocasión- que desde entonces corona el hall central del Espacio Cultural Julio Le Parc.

Esa estructura suspendida, que juega con la luz y la mirada de cada mendocino que atraviesa el lugar, permanece hoy como un símbolo eterno de su regreso a casa; el testimonio vivo de un creador que partió hacia la inmortalidad pero que dejó encendida una luz imposible de apagar.