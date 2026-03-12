Con 7 décadas de trayectoria en el arte visual, convertido en un referente internacional del arte cinético y óptico, influenciando a generaciones y generaciones de artistas, el mendocino Julio Le Parc hará su primera exposición en el Tate Modern de Londres, uno de los museos más visitados e importantes del mundo.
A los 97 años Julio Le Parc expondrá por primera vez en el museo Tate Modern de Londres
A mitad de año, el artista mendocino radicado en Francia, Julio Le Parc, llevará una selección de sus obras más icónicas al museo londinense
A sus 97 años, el mayor exponente del arte contemporáneo y moderno de Mendoza que de joven se radicó en Francia muestra activa su carrera. Y desde el año pasado prepara la producción de obras que montará a mitad de año en el museo londinense.
Se trata de una selección de más de 60 trabajos que serán exhibidos a partir del 11 de junio en la galería George Economou del Tate Modern (Museo Nacional Británico de Arte Moderno).
Como "colorida y seductora" describe la muestra de Julio Le Parc el Tate Modern en su sitio web. Muestras que permanecerá abierta al público hasta el 3 de mayo de 2027.
Se tratará de una exposición inmersiva y retrospectiva para celebrar la obra visionaria del genial artista nacido en Palmira, San Martín, el 23 de septiembre de 1928. "Con sus icónicas instalaciones interactivas, impactantes esculturas y pinturas de arte óptico a gran escala, la muestra abarca una extraordinaria trayectoria artística desde la década de 1950 hasta la de 2010", anuncia el museo de Londres.
Julio Le Parc pondrá a "jugar" al espectador del museo londinense
El Tate Modern rescata a Julio Le Parc como pionero de obras escultóricas cinéticas que utilizan la luz, el movimiento y las superficies espejadas para atraer al espectador a una experiencia lúdica.
Además, el museo anticipa que la muestra "explora la profundidad y la diversidad del talento de Le Parc, revelándolo como un artista políticamente comprometido y un pintor altamente capacitado con pasión por el color".
Y en este sentido, el Tate Modern propondrá una especie de laberinto en el diseño sinuoso de su recorrido visual para realzar la participación activa del público, objetivo clave en la obra de Julio Le Parc que buscan activar la percepción del otro y “hacerlo consciente de su papel en la creación de la experiencia artística”, según un comunicado oficial del museo londinense.
Las 60 piezas que integrarán esta exposición incluyen sus emblemáticas "instalaciones interactivas, esculturas lumínicas y pinturas de arte óptico a gran escala", detalla en su web el museo de arte moderno de Londres.
Entre las obras de Julio Le Parc se destaca la "Esfera Azul" ("Blue Sphere", 2001-2022), escultura que fue adquirida por el Tate hace dos años y cuya versión en rojo desde 2012 se encuentra en el centro de las instalaciones del espacio cultural que lleva su nombre en Guaymallén de su Mendoza natal.
Las obras que llevará Le Parc al Tate Modern
A su vez, los cientos de visitantes al museo Tate Modern de Londres, Inglaterra, se encontrarán con instalaciones interactivas como su "Sala de Juegos" ("Game Room", 1964-1969) que abarca "Ensemble of Eleven Surprise Movements" (1965) y Pattern to Manipulate (1967).
También se expondrán sus primeras "Light Boxes" (1959) y los móviles "Continual Light Mobiles" (1960) que comprenden sus inicios de investigación lumínica en el arte óptico y cinético y donde la combinación de focos y elementos móviles reflectantes crea efectos caleidoscópicos que cambian con el movimiento del público.
La serie "Superficies" ("Surfaces", 1958-1959) se sumará a la muestra retrospectiva de Julio Le Parc. Se trata de "unos ‘gouaches’ en blanco y negro de finales de los años '50 que emplean formas geométricas repetidas y principios matemáticos para generar ilusiones ópticas, movimientos aparentes y efectos de inestabilidad visual", según explican desde el Tate londinense.
Otras obras invitarán a una mayor participación física del espectador, como una de las más recientes creaciones del artista, "64 Reflective Blades" (2017), que anima a moverse entre una pintura y una pantalla con una hilera de tiras reflectantes de acero inoxidable, fragmentando y distorsionando su reflejo, integrándolo en la obra, describen desde el museo.
La exposición que por primera vez en su historia hará Julio Le Parc en este espacio de la capital inglesa -y que será curada por Val Ravaglia y Francis Hardy- se completará con las pinturas de sus series "Modulaciones" y "Alchemies", además de sus experimentos tempranos con una paleta de 14 tonos desarrollada en 1959.
La obra de Julio Le Parc también influye en la moda
En el marco de la exposición de Julio Le Parc en una de las galerías del museo Tate Modern de Londres, el 25 de junio se ofrecerá un encuentro muy particular.
En respuesta a las esculturas de luz del célebre artista mendocino, los innovadores Ryan Genz y Francesca Rosella de CuteCircuit -empresa de moda que diseña prendas textiles inteligentes- ofrecerán una velada cinematográfica con demostraciones en vivo y un conversatorio que exploran la luz, la tecnología háptica y la experiencia multisensorial.
Al igual que Le Parc, el trabajo de CuteCircuit es participativo, priorizando la corporalidad y la percepción. La charla -moderada por el escritor, curador y editor Alex Estorick- explorará la activación del público, el diseño crítico y la fusión entre arte, moda y tecnología, anunciaron desde Tate Modern.