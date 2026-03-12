A los 97 años Julio Le Parc expondrá por primera vez en el museo Tate Modern de Londres

Julio Le Parc, artista visual, fotografiando su más reciente obra de arte a los 97 años A los 97 años, Julio Le Parc se muestra activo en sus redes. Aquí, tomando una foto de una de sus obras más recientes. Foto: Instagram

Como "colorida y seductora" describe la muestra de Julio Le Parc el Tate Modern en su sitio web. Muestras que permanecerá abierta al público hasta el 3 de mayo de 2027.

Se tratará de una exposición inmersiva y retrospectiva para celebrar la obra visionaria del genial artista nacido en Palmira, San Martín, el 23 de septiembre de 1928. "Con sus icónicas instalaciones interactivas, impactantes esculturas y pinturas de arte óptico a gran escala, la muestra abarca una extraordinaria trayectoria artística desde la década de 1950 hasta la de 2010", anuncia el museo de Londres.

Julio Le Parc pondrá a "jugar" al espectador del museo londinense

El Tate Modern rescata a Julio Le Parc como pionero de obras escultóricas cinéticas que utilizan la luz, el movimiento y las superficies espejadas para atraer al espectador a una experiencia lúdica.

Además, el museo anticipa que la muestra "explora la profundidad y la diversidad del talento de Le Parc, revelándolo como un artista políticamente comprometido y un pintor altamente capacitado con pasión por el color".

Y en este sentido, el Tate Modern propondrá una especie de laberinto en el diseño sinuoso de su recorrido visual para realzar la participación activa del público, objetivo clave en la obra de Julio Le Parc que buscan activar la percepción del otro y “hacerlo consciente de su papel en la creación de la experiencia artística”, según un comunicado oficial del museo londinense.

Esfera Azul de Julio Le Parc en el museo Tate Modern de Londres La "Esfera Azul" de Julio Le Parc fue adquirida en 2024 por el museo londinense Tate Modern donde ahora el artista mendocino expondrá por primera vez. Foto: Gentileza Tate Modern

Las 60 piezas que integrarán esta exposición incluyen sus emblemáticas "instalaciones interactivas, esculturas lumínicas y pinturas de arte óptico a gran escala", detalla en su web el museo de arte moderno de Londres.

Entre las obras de Julio Le Parc se destaca la "Esfera Azul" ("Blue Sphere", 2001-2022), escultura que fue adquirida por el Tate hace dos años y cuya versión en rojo desde 2012 se encuentra en el centro de las instalaciones del espacio cultural que lleva su nombre en Guaymallén de su Mendoza natal.

Las obras que llevará Le Parc al Tate Modern

A su vez, los cientos de visitantes al museo Tate Modern de Londres, Inglaterra, se encontrarán con instalaciones interactivas como su "Sala de Juegos" ("Game Room", 1964-1969) que abarca "Ensemble of Eleven Surprise Movements" (1965) y Pattern to Manipulate (1967).

También se expondrán sus primeras "Light Boxes" (1959) y los móviles "Continual Light Mobiles" (1960) que comprenden sus inicios de investigación lumínica en el arte óptico y cinético y donde la combinación de focos y elementos móviles reflectantes crea efectos caleidoscópicos que cambian con el movimiento del público.

La serie "Superficies" ("Surfaces", 1958-1959) se sumará a la muestra retrospectiva de Julio Le Parc. Se trata de "unos ‘gouaches’ en blanco y negro de finales de los años '50 que emplean formas geométricas repetidas y principios matemáticos para generar ilusiones ópticas, movimientos aparentes y efectos de inestabilidad visual", según explican desde el Tate londinense.

Embed - Julio Le Parc trabajando para su exposición en el museo Tate Modern de Londres

Otras obras invitarán a una mayor participación física del espectador, como una de las más recientes creaciones del artista, "64 Reflective Blades" (2017), que anima a moverse entre una pintura y una pantalla con una hilera de tiras reflectantes de acero inoxidable, fragmentando y distorsionando su reflejo, integrándolo en la obra, describen desde el museo.

La exposición que por primera vez en su historia hará Julio Le Parc en este espacio de la capital inglesa -y que será curada por Val Ravaglia y Francis Hardy- se completará con las pinturas de sus series "Modulaciones" y "Alchemies", además de sus experimentos tempranos con una paleta de 14 tonos desarrollada en 1959.

La obra de Julio Le Parc también influye en la moda

En el marco de la exposición de Julio Le Parc en una de las galerías del museo Tate Modern de Londres, el 25 de junio se ofrecerá un encuentro muy particular.

En respuesta a las esculturas de luz del célebre artista mendocino, los innovadores Ryan Genz y Francesca Rosella de CuteCircuit -empresa de moda que diseña prendas textiles inteligentes- ofrecerán una velada cinematográfica con demostraciones en vivo y un conversatorio que exploran la luz, la tecnología háptica y la experiencia multisensorial.

Al igual que Le Parc, el trabajo de CuteCircuit es participativo, priorizando la corporalidad y la percepción. La charla -moderada por el escritor, curador y editor Alex Estorick- explorará la activación del público, el diseño crítico y la fusión entre arte, moda y tecnología, anunciaron desde Tate Modern.