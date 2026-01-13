Uno de los hijos de Julio Le Parc recibió un retrato de su mamá hecho por la mendocina Florencia Aise

Florencia Aise Di Paola con Julio Le Parc Florencia Aise Di Paola ha tenido varios encuentros artísticos con Julio Le Parc en los últimos años. Foto: Instagram

Martha llegó a Francia a fines de los años '50 casada con Julio Le Parc, nacido en Palmira (San Martín) hace 97 años. Juntos tuvieron tres hijos -Yamil, Juan y Gabriel- y pese a haberse separado mantenían un vínculo cercano y afectuoso. De hecho, ambos coincidieron en la internación del hospital parisino donde finalmente la mujer falleció a los 88 años.

El retrato de Florencia Aise se dio porque "con Yamil somos muy amigos hace varios años y cuando sus papás estaban internados le ofrecí retratar a su mamá", sin saber que al poco tiempo Julio se recuperó pero ella no.

El hijo de Julio Le Parc vino a Mendoza para llevarse el retrato de su mamá

"Yamil se puso muy contento con la propuesta y cuando su mamá ya no estaba me dijo que avanzara", contó Aise a Diario UNO. La pintura la terminó a fin de año, en base a las imágenes que el hijo de Julio Le Parc le proporcionaba de su madre.

"Se lo iba a mandar al cuadro pero me dijo que a principios de año venía a Mendoza, entonces la semana pasada se lo entregué en mi taller y se lo llevó a Francia enrollado", reveló la artista.

Yamil Le Parc, hijo de Julio, con el retrato de su mamá Martha que le hizo la artista mendocina Florencia Aise Di Paola Yamil, uno de los tres hijos de Julio Le Parc, muestra el retrato de su mamá que hizo la artista mendocina Florencia Aise. Foto: Gentileza Florencia Aise

De acuerdo a las declaraciones de Florencia Aise, Yamil acudió junto a sus dos hijas Alma -también artista- e Imán a su taller de arte. "Los tres estaban completamente emocionados al ver la obra, les encantó", remarcó la mendocina sobre la entrega de la pintura que "emocionó hasta las lágrimas" a la familia de Julio Le Parc.

Florencia Aise le daría clases de pintura a la nieta de Julio Le Parc

Por otro lado, al conocer en persona a Alma Le Parc, una de los cinco nietos del afamado artista, Florencia Aise anticipó que surgió la posibilidad de que este año tomara clases de pintura con ella.

"Alma es artista plástica y la verdad que no la conocía en persona pero estábamos en contacto vía Instagram", relató la mendocina y completó: "Ella quería venir a conocer mi estudio y en el encuentro la semana pasada salió la idea de que venga a quedarse un tiempo acá para que le enseñe otras técnicas".

Es que la nieta de Julio Le Parc está más bien abocada al expresionismo abstracto y ahora quiere incursionar en el hiperrealismo, la figuración y el realismo, técnicas que domina Florencia Aise Di Paola.

Yamil Le Parc, hijio de Julio Le Parc, y la artista plástica mendocina Florencia Aise Di Paola Yamil Le Parc y Florencia Aise mantienen una amistad donde el arte los conecta profundamente. Foto: Gentileza Florencia Aise

Los encuentros de Florencia Aise con Julio Le Parc

Florencia ha tenido varios encuentros con Julio Le Parc en los últimos años. "Lo vi muchas veces a Julio en mi vida, muchísimas; en Art Basel en algún momento, también en restaurantes, en mi casa, en la casa de mi abuela, en bodegas, en su casa en Francia", detalló la artista mendocina acerca de su vínculo con él.

Y recordó que la primera vez que lo vio fue hace más de 10 años cuando "le llevé un libro que había hecho (Ignacio) Nacho Gutiérrez Zaldívar de artistas mendocinos y en ese libro estaba él; como yo viajaba a Art Basel en Miami y lo iba a ver en un evento donde él promovía una de sus obras, le llevé el libro de parte del gobernador que en ese momento era Alfredo Cornejo también".

La pintura sobre Martha Le Parc de Florencia Aise, que ya está en poder de la familia de Julio Le Parc, todavía no será expuesta al público. "Es un retrato exclusivo para ellos, para Yamil específicamente, no sé si la pondrá en su casa de Francia o en otras casas que tiene; no fue hecha pensando en una muestra", anunció la artista mendocina, famosa también por sus obras inspiradas en la vendimia.

Florencia aise se prepara para la muestra 2025.jpg Florencia Aise se destaca en la técnica del hiperrealismo y tiene series de obras inspiradas en la vendimia.

Mientras, Florencia Aise continúa trabajando en lo que sí será su próxima exposición, que inaugurará a mediados de febrero en la sala de arte del hotel Hyatt. Y, adelantó, "será otra temática" que no tiene que ver con la vendimia.

Y acaba de donar una obra suya al Museo Municipal de Arte Moderno Mendoza (MMAMM).