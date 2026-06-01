Las camisetas que usará la Selección argentina ante Argelia, Austria y Jordania en el Mundial 2026

Las camisetas que usará la Selección argentina en la fase de grupos del Mundial

El elenco nacional debutará en el Mundial 2026 ante Argelia en el Kansas City Stadium con la clásica celeste y blanca, con pantalones azules y medias del mismo color. En tanto, se supo que el arquero Emiliano Dibu Martínez estará vestido totalmente de naranja para el primer partido

El campeón del mundo jugará su segundo partido en el torneo ecuménico con Austria y utilizará la casaca titular nuevamente. Y Dibu Martínez vestirá totalmente de verde claro.

camisetas-seleccion-argentina-mundial Estas son las camisetas que usará la Selección argentina en la fase de grupos del Mundial.

Mientras que ante Argelia -el cotejo se jugará en el Dallas Stadium- en el último partido de la fase de grupos, Argentina usará por primera vez en la historia una camiseta alternativa de color negro con detalles azul y celeste y la misma tendrá la distinción de aparecer en un Mundial, cuando históricamente el color que dominó los conjuntos alternativos del combinado nacional fue el azul marino.

En ese encuentro el Dibu Martínez tendrá por segundo partido consecutivo la indumentaria totalmente verde, aunque en este caso en una tonalidad más oscura.

La Selección argentina se medirá con Honduras en un amistoso

La Selección argentina ya se prepara de cara a una nueva edición del Mundial y jugará dos amistosos. El primero de estos encuentros será el sábado a las 21 (hora de Argentina), cuando los dirigidos por Lionel Scaloni se enfrenten con Honduras en el Kyle Field de Texas.

Mientras que el martes 9 de junio los campeones del mundo se enfrentarán con Islandia a partir de las 22 en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.