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Fuerte crítica en Boca: un histórico referente apuntó contra Riquelme y tildó al club de "dictadura"

Ex jugador de Boca lanzó duras declaraciones contra la gestión del presidente. Además, se refirió al presente futbolístico y al reemplazo del entrenador

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Boca no tuvo un buen semestre en 2026.

Boca no tuvo un buen semestre en 2026.

El clima político y deportivo en Boca Juniors sumó un nuevo capítulo de alta tensión tras las explosivas declaraciones de un histórico referente de la institución. En medio de un proceso de recambio y cuestionamientos por el rumbo futbolístico de la entidad, las críticas apuntaron directamente hacia la figura del actual presidente y máximo mandatario del club, Juan Román Riquelme.

Las declaraciones cuestionan con dureza el modelo de conducción que se viene ejecutando en la entidad de La Ribera. La fuerte acusación pública llega en un momento bisagra del año, coincidiendo con el inminente final de un ciclo técnico y la búsqueda de un nuevo conductor táctico que intente enderezar el rumbo del plantel profesional de de cara a los próximos compromisos.

Hugo El Mono Perotti
Hugo El Mono Perotti critic&oacute; el mal momento de Boca y no dud&oacute; en criticar a Riquelme.

Hugo El Mono Perotti criticó el mal momento de Boca y no dudó en criticar a Riquelme.

Las duras frases contra la gestión de Riquelme y el presente de Boca

Hugo El Mono Perotti, ex delantero del Xeneize, campeón de la Copa Libertadores 1978 y del Metropolitano 1881 dialogó con Radio La Red y no anduvo con vueltas: "Boca es una dictadura en la que todo depende de una sola persona. Mientras siga la obsecuencia, todo va a seguir así."

"Hoy cualquiera te gana, Boca da pena, la gente va a alentar entregada. Antes ir a La Bombonera a ver Copa Libertadores era ver a un equipo ganador", continuó con las fuertes críticas Perotti.

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Además, no tuvo rodeos para referirse a Juan Román Riquelme: "En el club todo depende de una sola persona, cuando siempre debería tratarse de tres patas: la comisión directiva, los técnicos y los jugadores".

claudio ubeda boca barcelona
Claudio &Uacute;beda no logr&oacute; los objetivos de Boca para el primer semestre y el gran fracaso fue la Copa Libertadores.

Claudio Úbeda no logró los objetivos de Boca para el primer semestre y el gran fracaso fue la Copa Libertadores.

Boca busca al reemplazante de Claudio Úbeda

Juan Román Riquelme decidió que Claudio Úbeda no continuará como entrenador de Boca y como su contrato se termina el 31 de julio no consideró necesario anunciar su no renovación.

Ante este panorama busca opciones para encontrar un reemplazante que tenga que hacerle frente a tres torneos en la segunda mitad del 2026: Torneo Clausura, Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

Es por eso que en la danza de los nombres comenzaron a surgir distintas variantes con perfiles muy diferentes:

  • Néstor Lorenzo (entrenador de la Selección de Colombia).
  • Antonio Mohamed (campeón con el Toluca y con contrato vigente dijo que no pretende "pensar en otra cosa").
  • Kily González (con último contrato en Platense).
  • Eduardo Domínguez (actual entrenador del Atlético Mineiro).

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