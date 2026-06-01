Fuerte crítica en Boca: un histórico referente apuntó contra Riquelme y tildó al club de "dictadura"

Las duras frases contra la gestión de Riquelme y el presente de Boca

Hugo El Mono Perotti, ex delantero del Xeneize, campeón de la Copa Libertadores 1978 y del Metropolitano 1881 dialogó con Radio La Red y no anduvo con vueltas: "Boca es una dictadura en la que todo depende de una sola persona. Mientras siga la obsecuencia, todo va a seguir así."

"Hoy cualquiera te gana, Boca da pena, la gente va a alentar entregada. Antes ir a La Bombonera a ver Copa Libertadores era ver a un equipo ganador", continuó con las fuertes críticas Perotti.

Embed Hugo "Mono" Perotti, exfutbolista de Boca, pasó por #AcaHayBuenFutbol con @iudica y habló luego de la eliminación de Boca.



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Además, no tuvo rodeos para referirse a Juan Román Riquelme: "En el club todo depende de una sola persona, cuando siempre debería tratarse de tres patas: la comisión directiva, los técnicos y los jugadores".

claudio ubeda boca barcelona Claudio Úbeda no logró los objetivos de Boca para el primer semestre y el gran fracaso fue la Copa Libertadores.

Boca busca al reemplazante de Claudio Úbeda

Juan Román Riquelme decidió que Claudio Úbeda no continuará como entrenador de Boca y como su contrato se termina el 31 de julio no consideró necesario anunciar su no renovación.

Ante este panorama busca opciones para encontrar un reemplazante que tenga que hacerle frente a tres torneos en la segunda mitad del 2026: Torneo Clausura, Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

Es por eso que en la danza de los nombres comenzaron a surgir distintas variantes con perfiles muy diferentes: