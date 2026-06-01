Claudio Úbeda se va de Boca: la decisión de Riquelme y los detalles del cambio de entrenador

Boca tiene que jugar la serie con con O'Higgins de Chile entre el 21 y el 30 de julio y aún debe programar el cruce con Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Es por eso que los dirigentes definieron la salida de Úbeda, a quien no se le renovó el contrato, para allanar el camino e ir en busca de un nuevo entrenador. Por eso el DT se reunió en estas horas con Marcelo Delgado.

Los números de Úbeda como DT xeneize

Partidos: 32 oficiales

Victorias: 17

Empates: 7

Derrotas: 8

Goles a favor: 45

Goles en contra: 22

Efectividad: 60.4%

Los candidatos que maneja Juan Román Riquelme para ser el DT de Boca

Néstor Lorenzo, DT de Colombia en el Mundial 2026, y Antonio Mohamed, flamante campeón de la Concachampions con el Toluca de México, siguen siendo los nombres con más chances de remplazar a Úbeda como entrenador de Boca.

En ese sentido el Turco fue contundente: "Tengo contrato con el club, ya organizamos la pretemporada. Así que no hay nada que pensar en otra cosa".

mohamed

Otros nombres que circulan alrededor del Mundo Boca son los del Kily González, Eduardo Domínguez, Ricardo Gareca, el Vasco Arruabarrena, Jorge Sampaoli y dos ídolos xeneizes que no tienen buena relación con Riquelme: Carlos Tevez y Martín Palermo.

La definición del futuro DT será clave para definir también refuerzos y posibles salidas del plantel.