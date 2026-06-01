Claudio Úbeda dejó de ser el director técnico de Boca y la decisión de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme será oficializada en las próximas horas después de haberse realizado una reunión entre las partes.
Claudio Úbeda se va de Boca: la decisión de Riquelme y los detalles del cambio de entrenador
Claudio Úbeda dejó de ser el DT de Boca y la decisión de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme será oficializada en las próximas horas
El Sifón tiene contrato hasta el 30 de junio, pero los plazos de la entidad xeneize no permiten esperar hasta esa fecha para definir su remplazante teniendo en cuenta que el 18 de junio está previsto el inicio de los entrenamientos en vistas del segundo semestre que incluye la Copa Argentina, el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.
Boca tiene que jugar la serie con con O'Higgins de Chile entre el 21 y el 30 de julio y aún debe programar el cruce con Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina.
Es por eso que los dirigentes definieron la salida de Úbeda, a quien no se le renovó el contrato, para allanar el camino e ir en busca de un nuevo entrenador. Por eso el DT se reunió en estas horas con Marcelo Delgado.
Los números de Úbeda como DT xeneize
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Partidos: 32 oficiales
Victorias: 17
Empates: 7
Derrotas: 8
Goles a favor: 45
Goles en contra: 22
Efectividad: 60.4%
Los candidatos que maneja Juan Román Riquelme para ser el DT de Boca
Néstor Lorenzo, DT de Colombia en el Mundial 2026, y Antonio Mohamed, flamante campeón de la Concachampions con el Toluca de México, siguen siendo los nombres con más chances de remplazar a Úbeda como entrenador de Boca.
En ese sentido el Turco fue contundente: "Tengo contrato con el club, ya organizamos la pretemporada. Así que no hay nada que pensar en otra cosa".
Otros nombres que circulan alrededor del Mundo Boca son los del Kily González, Eduardo Domínguez, Ricardo Gareca, el Vasco Arruabarrena, Jorge Sampaoli y dos ídolos xeneizes que no tienen buena relación con Riquelme: Carlos Tevez y Martín Palermo.
La definición del futuro DT será clave para definir también refuerzos y posibles salidas del plantel.