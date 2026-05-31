Adam Bareiro recibió una noticia devastadora en la previa del Mundial

Adam Bareiro se quedó sin Mundial

El semestre de Bareiro en Boca ha sido positivo porque logró afianzarse como titular a pesar que no se consiguieron los objetivo que se plantearon al inicio de la temporada. En el Torneo Apertura quedaron eliminados frente a su gente en los octavos de final frente a Huracán y en la Copa Libertadores quedaron eliminados en la primera ronda, recayendo a la Sudamericana.

El paraguayo convirtió 6 goles en los 14 partidos que disputó, recibió una tarjeta roja en la tercera fecha de la Libertadores ante Cruzeiro por lo que se perdió el cuarto encuentro y después se lesionó ante Huracán dejando de ser una alternativa para Claudio Úbeda en el torneo continental.

Gustavo Alfaro, entrenador de la Selección de Paraguay, llamó al delantero para comunicarle la decisión y donde le explicó que su no convocatoria se da por la lesión que sufrió el 9 de mayo y no por una cuestión futbolística.

Gustavo Alfaro Gustavo Alfaro le comunicó la decisión a Adam Bareiro.

La lesión de Adam Bareiro

El delantero paraguayo se lesionó luego de llevar adelante un recurso que suele intentar: una chilena. Aunque contra Huracán no tuvo éxito ya que no logró conectar con la pelota y chocó con un rival.

Embed ¿El momento de la lesión de Adam Bareiro? El paraguayo tiró una pirueta, chocó y luego no pudo seguir en cancha vs. Huracán en La Bombonera. pic.twitter.com/7YGQqqFcJa — SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2026

El dolor fue tal que aunque intentó en varias oportunidades mantenerse en cancha, finalmente se tiró al piso dando muestras de gran dolor.

Fue así que Bareiro sufrió un doble desgarro - en el aductor y en el abdomen - que lo dejó fuera de Boca en un momento cúlmine ya que fue sustituido frente al Globo de Parque Patricios y se perdió los partidos por Copa Libertadores. Para colmo, como si esto fuera poco, se quedó sin Mundial.