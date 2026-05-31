Con un chorrito de vinagre: te enseño a fabricar un quitamanchas de emergencia para la ropa

En el apuro empecé a ponerle agua a la mancha y a refregar, pero no salía, solo se expandía en la tela blanca. En el apuro y con el deseo de salvar mi ropa, le puse un poco de jabón de tocador, pero tampoco funcionaba. En ese momento me puse a pensar en que siempre estaría bueno llevar a todos lados un quitamanchas de emergencia o expres.

Existen productos para limpiar ropa en casos de emergencias, pero a veces son costosos o se gastan rápido con el fin de que tengas que volver a comprarlos. Con vinagre se puede fabricar uno en casa, sin gastar mucho dinero.

Usando un poco de vinagre: cómo fabricar un quitamanchas de ropa para llevar a todos lados

Antes de usar vinagre en cualquier truco o procedimiento de limpieza, hay que saber qué variedades existen y cuál es la mejor para cada caso. El vinagre es una sustancia fermentada compuesta por ácido acético, un producto justamente ácido y un abrasivo leve que se tiene que usar siempre en justas medidas y diluido para evitar problemas.

vinagre para quitar manchas Lo mejor es usar vinagre blanco destilado.

Para limpiar o lavar ropa, conviene usar el vinagre blanco destilado, porque es más puro y no tiene ningún tipo de sabor o fragancia. Eso sí, este vinagre solo se usa para limpiar y es bastante concentrado, por lo que se debe diluir con agua.

Para realizar este quitamanchas de ropa, primero hay que conseguir los materiales. Vas a necesitar unas cuatro cucharadas de vinagre blanco, agua, un poco de jabón líquido y una botella pequeña con un buen cierre para que no pierda.

Coloca con ayuda de un embudo las cucharadas de vinagre dentro del frasco o botella. Añade un chorito de jabón de ropa líquido, el que se usa para lavar ropa a mano. Llena el frasco con agua hasta el borde, mezcla bien agitando con las manos y coloca la tapa.

Lo ideal es poner una cinta o papel en el borde de la tapa para evitar pérdidas, pero si el frasco tiene un buen cierre, no hay problema.

Para usarlo, solo hay que poner un poco del contenido sobre la mancha en la ropa, dejarlo actuar, remover con un poco de agua y retirar el excedente con una servilleta de papel. Este truco con vinagre te puede salvar en más de una ocasión.

¿En qué manchas funciona mejor el vinagre y qué telas evitar?

El vinagre es ideal para prendas de ropa blancas con manchas amarillas de transpiración, aunque también elimina bien los restos de desodorante en la ropa clara.

mancha de vino Evita telas delicadas y tejidos sensibles al ácido del vinagre.

Con vinagre se puede limpiar una mancha de vino, de té, café, mate, aceite, manchas verdes de pasto e incluso restos de un chicle pegado.

Hay que tener cuidado con las telas más delicadas como la lana, la seda, la alpaca o los cueros. El ácido del vinagre puede dañarlas.