El anuncio oficial de la lista de jugadores de la Selección de Uruguay no pudo tener mejor manera en el vecino país oriental. Con un conmovedor y simpático video se anunciaron la lista de 26 elegidos por el entrenador rosarino Marcelo Bielsa para disputar el Mundial 2026.
La Selección de Uruguay para el Mundial 2026 fue presentada con un emotivo video
La Asociación Uruguaya de Fútbol lanzó la lista de 26 convocados por Marcelo Bielsa a la Selección de Uruguay para jugar la Copa Mundial de Fútbol 2026
El trabajo audiovisual que está musicalizado por la canción Cielo de un solo color muestra la idiosincrasia uruguaya y homenajea tanto a los elegidos para defender los colores celestes en la Copa Mundial de Fútbol 2026, como a las grandes figuras que ya lo hicieron en otras ocasiones.
La lista de los 26 convocados a la Selección de Uruguay
- Sergio Rochet
- Fernando Muslera
- Santiago Mele
- Guillermo Varela
- Ronald Araujo
- José María Giménez
- Santiago Bueno
- Sebastián Cáceres
- Mathías Olivera
- Joaquín Piquerez
- Matías Viña
- Juan Manuel Sanabria
- Manuel Ugarte
- Emiliano Martínez
- Rodrigo Bentancur
- Federico Valverde
- Agustín Canobbio
- Giorgian de Arrascaeta
- Nicolás de la Cruz
- Facundo Pellistri
- Rodrigo Zalazar
- Maxi Araújo
- Brian Rodríguez
- Rodrigo Aguirre
- Federico Viñas
- Darwin Núñez
Según publicó la Asociación Uruguaya de Fútbol -AUF-, el video representa una verdad absoluta de la identidad nacional: no existe un único lugar en Uruguay para vivir la pasión por nuestro fútbol. Es indiferente si la escena transcurre en el bullicio de la capital o en la calma solemne del interior profundo y el campo. Nuestra camiseta es el tejido que une los mundos; es la excusa sagrada que se cuela en el recreo de una escuela, en la caminata cotidiana para hacer los mandados, en la charla con el vendedor de confianza o en el ritual del mate compartido en esas plazas que son el alma y el jardín del país.
En este viaje visual, el espectador puede encontrarse en el rincón de un bar una la historia viva: el Toro Wilmar Cabrera, campeón de América en 1983. O bien, puede verse envuelto en la calidez de una charla de café con la actriz Danna Liberman.
También aparecen el músico Edú Pitufo Lombardo, el piloto de automovilismo Santiago Urrutia, el cantante Charly Sosa (del éxito Mayonesa), el murguero Imanol Sibes, entre otros.
El cierre de lujo y con un guiño que conecta la esperanza del hincha con el conductor de la escuadra charrúa, aparece el rosarino Marcelo Bielsa.
Uruguay debutará en el Mundial 2026 el lunes 15 de junio, ante Arabia Saudita en Miami por el Grupo H, también integrado por España y Cabo Verde.