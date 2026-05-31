La Selección de Uruguay para el Mundial 2026 fue presentada con un emotivo video

Embed - Video de presentación de la lista de convocados de la Selección de Uruguay al Mundial 2026

Según publicó la Asociación Uruguaya de Fútbol -AUF-, el video representa una verdad absoluta de la identidad nacional: no existe un único lugar en Uruguay para vivir la pasión por nuestro fútbol. Es indiferente si la escena transcurre en el bullicio de la capital o en la calma solemne del interior profundo y el campo. Nuestra camiseta es el tejido que une los mundos; es la excusa sagrada que se cuela en el recreo de una escuela, en la caminata cotidiana para hacer los mandados, en la charla con el vendedor de confianza o en el ritual del mate compartido en esas plazas que son el alma y el jardín del país.

En este viaje visual, el espectador puede encontrarse en el rincón de un bar una la historia viva: el Toro Wilmar Cabrera, campeón de América en 1983. O bien, puede verse envuelto en la calidez de una charla de café con la actriz Danna Liberman.

También aparecen el músico Edú Pitufo Lombardo, el piloto de automovilismo Santiago Urrutia, el cantante Charly Sosa (del éxito Mayonesa), el murguero Imanol Sibes, entre otros.

El cierre de lujo y con un guiño que conecta la esperanza del hincha con el conductor de la escuadra charrúa, aparece el rosarino Marcelo Bielsa.

Uruguay debutará en el Mundial 2026 el lunes 15 de junio, ante Arabia Saudita en Miami por el Grupo H, también integrado por España y Cabo Verde.