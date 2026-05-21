Inicio Ovación Mundial Marcelo Bielsa
Mundial 2026

Mundial 2026: Marcelo Bielsa confirmó que dejará la Selección de Uruguay

Marcelo Bielsa habló en conferencia de prensa y le puso fecha de vencimiento a su ciclo como director técnico de la Selección de Uruguay

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Marcelo Bielsa le puso fecha de cierre a su ciclo en la Selección de Uruguay.

Marcelo Bielsa le puso fecha de cierre a su ciclo en la Selección de Uruguay.

Marcelo Bielsa revolucionó el mundo del fútbol al confirmar que su ciclo al frente de la Selección de Uruguay tiene fecha de vencimiento. El director técnico anunció que su vínculo con la Celeste concluirá inmediatamente después del Mundial 2026, echando por tierra cualquier especulación sobre un proyecto a largo plazo.

Durante un evento oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el entrenador dejó en claro que la mirada está puesta de forma exclusiva en la cita mundialista de este año. Lejos de esquivar el tema de su continuidad, confirmó con total naturalidad el cierre de esta etapa.

marcelo bielsa

El fin del ciclo de Marcelo Bielsa en Uruguay

Las declaraciones de Bielsa no tomaron por sorpresa a la dirigencia uruguaya, ya que coincidieron con lo expresado horas antes por Ignacio Alonso, presidente de la AUF. El dirigente recordó que el contrato del entrenador expira formalmente tras el último partido del Mundial, momento en el cual ambas partes se sentarían a realizar balances y evaluar sus respectivos proyectos.

De hecho, el directivo reconoció que existieron charlas preliminares sobre la posibilidad de extender la planificación hacia el año 2030, pero decidieron de mutuo acuerdo centrarse al cien por ciento en el desafío inmediato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNChile/status/2057606764745441547&partner=&hide_thread=false

El rosarino aprovechó el espacio para expresar su gratitud hacia el pueblo uruguayo, asegurando que le agradecerá toda la vida a la federación el haberle permitido disfrutar una vez más de la vibrante experiencia que significa conducir a una selección en una Copa del Mundo.

El Grupo de Uruguay en el Mundial y su calendario

La Selección de Uruguay competirá en el Grupo H del Mundial 2026 junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde:

  • Fecha 1 vs. Arabia Saudita - Lunes 15/6 - 19hs - Hard Rock Stadium (Estados Unidos)
  • Fecha 2 vs. Cabo Verde - Domingo 21/6 - 19hs - Hard Rock Stadium (Estados Unidos)
  • Fecha 3 vs España - Viernes 26/6 - 21hs - Estadio Akron (México)

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas