Mundial 2026: Marcelo Bielsa confirmó que dejará la Selección de Uruguay

El fin del ciclo de Marcelo Bielsa en Uruguay

Las declaraciones de Bielsa no tomaron por sorpresa a la dirigencia uruguaya, ya que coincidieron con lo expresado horas antes por Ignacio Alonso, presidente de la AUF. El dirigente recordó que el contrato del entrenador expira formalmente tras el último partido del Mundial, momento en el cual ambas partes se sentarían a realizar balances y evaluar sus respectivos proyectos.

De hecho, el directivo reconoció que existieron charlas preliminares sobre la posibilidad de extender la planificación hacia el año 2030, pero decidieron de mutuo acuerdo centrarse al cien por ciento en el desafío inmediato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNChile/status/2057606764745441547&partner=&hide_thread=false ¡BIELSA CONFIRMÓ QUE DEJARÁ URUGUAY TRAS EL MUNDIAL!



El "Loco" aseguró que la cita planetaria será su última etapa como entrenador de la Celeste.



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El rosarino aprovechó el espacio para expresar su gratitud hacia el pueblo uruguayo, asegurando que le agradecerá toda la vida a la federación el haberle permitido disfrutar una vez más de la vibrante experiencia que significa conducir a una selección en una Copa del Mundo.

El Grupo de Uruguay en el Mundial y su calendario

La Selección de Uruguay competirá en el Grupo H del Mundial 2026 junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde: