Matías Fernandez: de la felicidad por el triunfo a su deseo mundialista para Sebastián Villa y Alex Arce

Matías Fernandez y un Hat-Trick de asistencias en Venezuela

Matías Fernandez fue uno de los que habló en la zona mixta: "Estamos muy contentos. Estamos muy felices por los chicos que convirtieron. Se viene la Copa del Mundo y ojalá que Seba (Villa) y Alex (Arce) estén convocados. Estamos tratando de ayudarlos lo máximo posible. Esta semana se decide. Ojalá vayan los dos".

Sobre la eliminación ante Unión en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, expresó: "Tuvimos unos días muy tristes. Nos dolió mucho, más que nada por todo lo que habíamos hecho. Quedarnos afuera así no era la idea. La gente nos acompañó y eso se notó. Les agradecemos. No nos merecíamos eso y lamentablemente el fútbol es así".

"Tratamos siempre que ellos conviertan o se generen sus jugadas. Estoy muy contento por ellos. ¿Quién no quisiera tenerlos en su equipo?", aseguró sobre el gran presente de Sebastián Villa y Alex Arce.

Embed - Matías Fernandez habló tras la victoria de Independiente Rivadavia en Venezuela

Tras el tercer gol de Independiente Rivadavia estuvo un largo rato tendido en el césped con claros gestos de dolor. Sobre esta jugada puntal, sentenció: "Estoy bien, me golpeé las dos rodillas. Cuando la punteo para Alex me golpeo las dos rodillas, pero estoy bien".

Por qué Fabrizio Sartori no fue titular

Fabrizio Sartori iba a ser titular en el partido ante Deportivo La Guaira, pero un cuadro febril lo marginó del once inicial. "Cuando llegamos a Venezuela me empecé a sentir mal. Ayer me levanté con mucha fiebre y hasta hoy a la tarde me sentía mal. Lo hablé con el profe, le dije que no me sentía bien. No era un partido para andar regalando y era importante que los once titulares estén de la mejor manera. No estaba al 100% y traté de ser sincero", explicó en zona mixta.

Embed - Fabrizio Sartori habló tras el 4-2 de Independiente Rivadavia ante Deportivo La Guaira

"Para mí fue el cambio de clima. Cuando salimos de Mendoza hacía frío y cuando llegamos acá hacían 30 grados. Para mí fue eso", sumó el delantero de Independiente Rivadavia sobre su situación personal.

Para finalizar, se refirió al cambio de sede que tendrá el partido con Bolívar del próximo miércoles: "Hoy a la tarde cuando salió la información lo vimos. Es mejor. Vamos a estar en igualdad de condiciones para poder competir".