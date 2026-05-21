Torneo Proyección 2026: Gimnasia y Esgrima y Godoy Cruz fueron derrotados

Gimnasia y Esgrima cayó de local ante Atlético Tucumán

Gimnasia y Esgrima, conducido por Luciano Cipriani, venía de ganarle a Godoy Cruz (3-2) pero perdió de local ante Atlético Tucumán 2 a 1 en el Predio ubicado frente al Aeropuerto.

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Rodrigo Granillo puso arriba al Decano a los 8' del primer tiempo, igualó el Lobo con el gol de Genaro Giordani a los 48' de la primera etapa y a los 5' del complemento otra vez Granillo marcó y le dio la victoria los tucumanos.

El Lobo con esta derrota tiene 16 puntos y su próximo rival será Unión en Santa Fe, el jueves 28 de mayo a las 15.

Godoy Cruz perdió en Córdoba

Godoy Cruz, conducido por el Flaco Osvaldo Miranda, perdió 2 a 1 ante Instituto, en Córdoba, sufrió su tercera derrota consecutiva y está en los últimos puestos con 11 unidades.

godoy Cruz intituto.- Godoy Cruz perdió ante Instituto y sumó su tercera derrota seguida. Foto: Prensa Insitituto de Córdoba

El equipo Albirrojo abrió el marcador a los 14' del primer tiempo con el tanto de Bautista Bujedo, Tomás Pesce a los 35' lo igualó para el Tomba y a los 5' del complemento Instituto se puso arriba en el marcador con el gol que anotó Ignacio Marasca.

El próximo rival del Tomba será Atlético Tucumán, en condición de visitante, el partido se jugará el miércoles 27 de mayo a las 15.

Independiente Rivadavia fue el único equipo mendocino que ganó

Independiente Rivadavia consiguió un gran triunfo de visitante ante San Martín de San juan por 2 a 0. Luciano Suárez, de penal, y Luciano Sábato fueron los encargados de convertir para el equipo comandado por Nicolás Medina.

El próximo rival de la Lepra, que tiene 15 unidades, será Central Córdoba de Santiago del Estero, en condición de local.

Este partido se disputará el miércoles 27 de mayo a las 15.