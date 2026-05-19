Independiente Rivadavia le ganó a San Martín de San Juan el duelo cuyano en Reserva

Independiente Rivadavia ganó en San Juan

Luego de tres derrotas consecutivas: Belgrano, Deportivo Riestra y Colón, Independiente Rivadavia volvió a sumar de a tres en la Zona B del Torneo de Reserva. El último triunfo de la Lepra había sido, también como visitante, en el clásico ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

El equipo de Nicolás Medina saltó al campo de juego con una mentalidad ganadora. Fue el dueño de todas las emociones en la primera etapa y, por falta de puntería, no logró sacar ventaja antes del descanso.

En el complemento el dueño de casa, tocado en su orgullo, se plantó unos metros más adelante y comenzó a inquietar a la defensa de Independiente Rivadavia. La más clara para el local fue un tiro libre de Galván que dio en el palo.

Quizás en el mejor momento de San Martín, la Lepra logró facturar en el arco rival. El reloj marcaba 24 minutos cuando Luciano Suárez (que hizo el tanto en el clásico), canjeó su remate desde los 12 pasos por gol.

El zaguero central no dudó y con un potente remate de zurda puso la pelota en el ángulo derecho del arquero de San Martín de San Juan, quien se tiró para el otro lado.

Reserva Independiente Rivadavia (3) Luciano Sabato, autor del segundo gol de la Lepra en San Juan.

Cuando el partido moría, Independiente Rivadavia liquidó las acciones. A falta de cinco minutos para que se cumpliera el tiempo, Luciano Sabato puso el 2-0 final tras un gran centro desde la izquierda de Axel Leiva.

Cómo quedó la tabla del Torneo de Reserva

Con esta victoria, y a falta de la finalización de la fecha (que será el jueves por la noche), Independiente Rivadavia alcanzó los 15 puntos y trepó al puesto 13 de la tabla de posiciones.

San Martín de San Juan, por su parte, ganó apenas uno de sus últimos nueve compromisos y está hundido en la última colocación de la Zona B con siete unidades.