Independiente Rivadavia y sus hinchas, rumbo a Venezuela: "Subir a un avión a pura Lepra, mejor imposible"

El encuentro que se jugará en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela está programado para este jueves 21 de mayo a las 19, con TV por Fox Sports.

Los fanáticos que acompañaron al equipo llegaron temprano al Aeropuerto Francisco Gabrielli y con la ilusión de presenciar otro hito histórico para el club del Parque en la máxima competencia continental a nivel de clubes.

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La voz de los hinchas de la Lepra rumbo a Caracas

"Feliz, aparte conocer un nuevo destino como Venezuela, que nunca en mi vida pensé ir. Así que nada, ir a Venezuela y encima ver a la Lepra... feliz, chocho", dijo estar Mark, uno de los fanáticos que compartió el viaje con el equipo de Alfredo Berti.

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"Subir a un avión a pura Lepra, mejor imposible. El día del partido de Brasil la verdad es que fue una locura. Entra en el top 3 de mejores días de mi vida. Estar en la playa de Copacabana era como estar en el Gargantini. La verdad es que fue hermoso, soñado. Se respiró Lepra por todos lados y encima ganamos", agregó antes de confirmar su presencia en los octavos de final: "Esto es un sueño, la verdad es que estoy esperando el sorteo para ver adónde vamos. Ahí estaremos, pase lo que pase."

"Hay cosas que se vienen una vez en la vida y esta es una, entonces lo vamos a aprovechar hasta el final.", dijo otro de los privilegiados leprosos antes de embarcar.

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Independiente Rivadavia quiere asegurar el primer puesto

Tras la eliminación en octavos de final del Torneo Apertura, la Lepra ya está nuevamente con el foco en el torneo continental donde ya tiene asegurado el pasaje a los octavos de final e intentará quedarse con el primer puesto.

Jugadas 4 fechas Independiente Rivadavia está invicto con 10 puntos, Bolívar tiene 5, Deportivo La Guaira 3 y Fluminense cierra con 2.

Este martes a las 19, en Río de Janeiro, será el encuentro entre el Flu y el equipo boliviano.