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Roland Garros 2026: cómo les fue a los argentinos en la primera ronda de la qualy

Facundo Díaz Acosta, Federico Gómez y Jazmín Ortenzi avanzaron a la segunda ronda de la qualy de Roland Garros 2026 y otros 4 tenistas argentinos quedaron eliminados.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Gómez pasó de ronda en París.

Gómez pasó de ronda en París.

Facundo Díaz Acosta, Federico Gómez y Jazmín Ortenzi avanzaron a la segunda ronda de la qualy de Roland Garros 2026 en la que otros 4 tenistas argentinos quedaron eliminados.

Díaz Acosta se impuso al australiano Christopher O'Connell por un ajustado 7-6, 4-6 y 6-4, mientras que Fede Gómez batió al portugués Frederico Ferreira Silva por 6-3, 6-7 y 6-3.

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D&iacute;az Acosta quiere ganarse un lugar en el cuadro de Roland Garros.

Díaz Acosta quiere ganarse un lugar en el cuadro de Roland Garros.

El próximo rival de Díaz Acosta en su camino al cuadro principal del segundo Grand Slam del año será el suizo Remy Bertola y el de Gómez será el checo Dalibor Svrcina, 8vo favorito. Ambos encuentros se jugarán el miércoles.

Los que quedaron eliminados en el debut fueron Juan Pablo Ficovich, Genaro Olivieri, Alex Barrena y Federico Corias, mientras que entre las damas Jazmín Ortenzi logró un muy buen triunfo ante la neerlandesa Arantxa Rus por 6-4, 1-6 y 7-6.

Este martes, con TV en vivo por Disney Plus, debutarán otros 4 compatriotas: Luisina Giovannini, Lourdes Carlé, Julia Riera y Lautaro Midón.

Los 11 argentinos que ya tienen un lugar asegurado en el cuadro principal del Grand Slam parisino son Tomás Etcheverry (el mejor rankeado), Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, Mariano Navone, Sebastián Báez, Román Burruchaga, Camilo Ugo, Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Francisco Comesaña y Solana Sierra, única representante en el cuadro femenino.

Los argentinos en la qualy de Roland Garros

Ya jugaron

  • Juan Pablo Ficovich vs. Stefano Travaglia (Italia) 3-6, 7-6 y 5-7
  • Facundo Díaz Acosta vs. Christopher O’Connell (Australia) 7-6, 4-6 y 6-4
  • Genaro Olivieri vs. Thomas Faurel (Francia) 6-7 y 3-6
  • Federico Gómez vs. Frederico Ferreira Silva (Portugal) 6-3, 6-7 y 6-3
  • Alex Barrena vs. Alexis Galarneau (Canadá) 6-2, 3-6 y 6-7
  • Federico Coria vs. Vilius Gaubas (Lituania) 4-6 y 1-6
  • Jazmín Ortenzi vs. Arantxa Rus (Países Bajos) 6-4, 1-6 y 7-6

Martes 19/5

  • 5.00 Luisina Giovannini vs. Eva Guerrero Álvarez (España)
  • 5.00 Julia Riera vs. Laura Samson (República Checa)
  • 6.10 Lautaro Midón vs. Roberto Carballés Baena (España
  • 8.30 Lourdes Carlé vs. Rebeka Masarova (Suiza)

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