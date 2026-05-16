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A qué hora juegan la final del Masters de Roma Jannik Sinner y Casper Ruud

El italiano Jannik Sinner completó su semifinal contra Medvedev y jugará este domingo la final del Masters de Roma con Casper Ruud. Hora y TV

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Jannik Sinner imparable. Batió récords y buscará ganar este domingo el Masters de Roma, único Masters 1000 que no ha ganado.

Jannik Sinner imparable. Batió récords y buscará ganar este domingo el Masters de Roma, único Masters 1000 que no ha ganado.

Jannik Sinner, número uno del ranking ATP, completó y ganó este sábado el partido de semifinales suspendido el viernes por lluvia y se metió en la final del Masters de Roma que se juega en el Foro Itálico este domingo. Su rival será el noruego Casper Ruud.

El italiano Sinners en tres sets al ruso Daniil Medvedev (7°) y se metió en la gran final del Masters 1000 romano que se disputará este domingo desde las 12 -hora argentina- con televisación de ESPN y Disney+.

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Sinner, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, se impuso a Medvedev por 6-2, 5-7 y 6-4, en un encuentro que se extendió durante dos horas y 37 minutos.

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El enfrentamiento entre el Sinner y Medvedev había iniciado este viernes, pero se debió suspender por lluvia cuando el italiano dominaba 4-2 en el tercer set. Durante el partido, el italiano sufrió serios calambres e incluso llegó a sentirse muy mal físicamente por el desgaste que estaba realizando ante el complicado ruso, y este se quejó de que era antirreglamentario recibir atención médica durante el partido.

Sin embargo, este sábado no le dio oportunidades e hizo valer el quiebre que había conseguido en el tercer parcial para mantener sus dos turnos de saque y finalmente quedarse con el triunfo.

La de este sábado fue la trigésimo tercera victoria consecutiva para Sinner en torneos de Masters 1000 (récord absoluto) y le permitirá ir en busca de su sexto título seguido en este tipo de competiciones, tras sus consagraciones en París 2025, además de Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid 2026.

Su rival en la final será el noruego Casper Ruud (23°), que el viernes pasó por arroba al italiano Luciano Darderi (18°) con un contundente 6-1 y 6-1.

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