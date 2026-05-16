Jannik Sinner, número uno del ranking ATP, completó y ganó este sábado el partido de semifinales suspendido el viernes por lluvia y se metió en la final del Masters de Roma que se juega en el Foro Itálico este domingo. Su rival será el noruego Casper Ruud.
A qué hora juegan la final del Masters de Roma Jannik Sinner y Casper Ruud
El italiano Jannik Sinner completó su semifinal contra Medvedev y jugará este domingo la final del Masters de Roma con Casper Ruud. Hora y TV
El italiano Sinners en tres sets al ruso Daniil Medvedev (7°) y se metió en la gran final del Masters 1000 romano que se disputará este domingo desde las 12 -hora argentina- con televisación de ESPN y Disney+.
Jannik Sinner retomó en gran forma la semifinal y define el Masters de Roma
Sinner, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, se impuso a Medvedev por 6-2, 5-7 y 6-4, en un encuentro que se extendió durante dos horas y 37 minutos.
El enfrentamiento entre el Sinner y Medvedev había iniciado este viernes, pero se debió suspender por lluvia cuando el italiano dominaba 4-2 en el tercer set. Durante el partido, el italiano sufrió serios calambres e incluso llegó a sentirse muy mal físicamente por el desgaste que estaba realizando ante el complicado ruso, y este se quejó de que era antirreglamentario recibir atención médica durante el partido.
Sin embargo, este sábado no le dio oportunidades e hizo valer el quiebre que había conseguido en el tercer parcial para mantener sus dos turnos de saque y finalmente quedarse con el triunfo.
La de este sábado fue la trigésimo tercera victoria consecutiva para Sinner en torneos de Masters 1000 (récord absoluto) y le permitirá ir en busca de su sexto título seguido en este tipo de competiciones, tras sus consagraciones en París 2025, además de Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid 2026.
Su rival en la final será el noruego Casper Ruud (23°), que el viernes pasó por arroba al italiano Luciano Darderi (18°) con un contundente 6-1 y 6-1.