A qué hora juegan la final del Masters de Roma Jannik Sinner y Casper Ruud

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AfricaFactfile/status/2055750697665130977&partner=&hide_thread=false BACK IN THE FINAL



Sinner defeats Medvedev 6-2 5-7 6-4 to become the first Italian since Pietrangeli (1957-58) to reach back-to-back Rome finals!

pic.twitter.com/9EwqFexIQt — Africa Fact file (@AfricaFactfile) May 16, 2026

El enfrentamiento entre el Sinner y Medvedev había iniciado este viernes, pero se debió suspender por lluvia cuando el italiano dominaba 4-2 en el tercer set. Durante el partido, el italiano sufrió serios calambres e incluso llegó a sentirse muy mal físicamente por el desgaste que estaba realizando ante el complicado ruso, y este se quejó de que era antirreglamentario recibir atención médica durante el partido.

Sin embargo, este sábado no le dio oportunidades e hizo valer el quiebre que había conseguido en el tercer parcial para mantener sus dos turnos de saque y finalmente quedarse con el triunfo.

La de este sábado fue la trigésimo tercera victoria consecutiva para Sinner en torneos de Masters 1000 (récord absoluto) y le permitirá ir en busca de su sexto título seguido en este tipo de competiciones, tras sus consagraciones en París 2025, además de Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid 2026.

Su rival en la final será el noruego Casper Ruud (23°), que el viernes pasó por arroba al italiano Luciano Darderi (18°) con un contundente 6-1 y 6-1.