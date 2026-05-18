Valentín Barco se despidió del Racing de Estrasburgo antes de que se defina la lista del Mundial 2026

A días de que se anuncie la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026, Valentín Barco se despidió de su club, el Racing de Estrasburgo, y su futuro profesional es incierto.
A días de que se anuncie la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026, Valentín Barco se despidió de su club, el Racing de Estrasburgo, y su futuro profesional es incierto.
A días de que se anuncie la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026, Valentín Barco se despidió de su club, el Racing de Estrasburgo, y su futuro profesional es incierto.
"Hoy me toca despedirme de este club al que llegué con mucha ilusión. En este año y medio pase muy buenos momentos, incluido el mejor de nuestras vidas Yaz Jaureguy el 28/03/2025 cuando nació Gemma", expresó el Colo, como lo llaman sus más cercanos.
"Siempre dejé todo en la cancha en cada partido por esta camiseta. Quiero agradecerle a mis compañeros que me hicieron todo más fácil, a Liam y su staff por la confianza que me dieron y por hacerme el jugador que soy, a Gary y su staff por entenderme y ayudarme a mejorar, a todos los que trabajan en el club y nos acompañan y apoyan todos los días y a los hinchas por el cariño que siempre me brindaron", dijo Barco en sus redes sociales.
"A la distancia voy a apoyarlos y hacer fuerza para que ganen siempre, estoy totalmente agradecido a Strasbourg (Estrasburgo) y vamos a volver con mi familia siempre que podamos, es un lugar muy especial en nuestras vidas", manifestó el futbolista de solo 21 años.
"Muchas gracias por este año y medio, y muchos éxitos para el futuro. Merci Strasbourg (Gracias Estrasburgo)", finalizó el talentoso mediocampista.
Valentín Barco surgió de las inferiores de Boca y fue transferido al Brighton inglés, club que lo cedió a préstamo al Sevilla de España y luego al Racing de Estrasburgo.
Valuado en 35 millones de euros según Transfermarkt, el Colo jugó 7 partidos en Brighton, 9 en Sevilla y 58 en el Racing de Estrasburgo donde marcó 3 goles.
Ahora tendrá que esperar si va o no al Mundial y luego que el Brighton decida si cuenta con él para la próxima temporada.