Valentín Barco se despidió del Racing de Estrasburgo antes de que se defina la lista del Mundial 2026

"Siempre dejé todo en la cancha en cada partido por esta camiseta. Quiero agradecerle a mis compañeros que me hicieron todo más fácil, a Liam y su staff por la confianza que me dieron y por hacerme el jugador que soy, a Gary y su staff por entenderme y ayudarme a mejorar, a todos los que trabajan en el club y nos acompañan y apoyan todos los días y a los hinchas por el cariño que siempre me brindaron", dijo Barco en sus redes sociales.

"A la distancia voy a apoyarlos y hacer fuerza para que ganen siempre, estoy totalmente agradecido a Strasbourg (Estrasburgo) y vamos a volver con mi familia siempre que podamos, es un lugar muy especial en nuestras vidas", manifestó el futbolista de solo 21 años.

"Muchas gracias por este año y medio, y muchos éxitos para el futuro. Merci Strasbourg (Gracias Estrasburgo)", finalizó el talentoso mediocampista.

El futuro de Valentín Barco

Valentín Barco surgió de las inferiores de Boca y fue transferido al Brighton inglés, club que lo cedió a préstamo al Sevilla de España y luego al Racing de Estrasburgo.

Valuado en 35 millones de euros según Transfermarkt, el Colo jugó 7 partidos en Brighton, 9 en Sevilla y 58 en el Racing de Estrasburgo donde marcó 3 goles.

Ahora tendrá que esperar si va o no al Mundial y luego que el Brighton decida si cuenta con él para la próxima temporada.