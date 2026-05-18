Qué resultado necesita Boca ante Cruzeiro para clasificarse a octavos de final de la Copa Libertadores

Boca jugará este martes ante Cruzeiro, en La Bombonera, por la quinta fecha del Grupo D de la Copa libertadores, con el objetivo de lograr un resultado que le permita seguir con chances de avanzar a los octavos de final.
Boca jugará este martes ante Cruzeiro, en La Bombonera, por la quinta fecha del Grupo D de la Copa libertadores, para dar un paso más hacia los octavos de final.
Boca jugará este martes ante Cruzeiro, en La Bombonera, por la quinta fecha del Grupo D de la Copa libertadores, con el objetivo de lograr un resultado que le permita seguir con chances de avanzar a los octavos de final.
Eliminado en octavos de final del Torneo Apertura, el equipo de Claudio Úbeda perdió sus últimos dos partidos en el certamen continental y aunque depende de sí mismo, está tercero en su grupo y no tiene margen de error.
Faltando dos fechas, Cruzeiro lidera el Grupo D con 7 puntos junto a Universidad Católica de Chile y el Xeneize tiene 6 unidades por lo que terminará primero en el grupo en caso de ganar los dos partidos que le quedan. Barcelona cierra las posiciones con 3 puntos y muy necesitado de sumar.
Claudio Úbeda tiene un par de dudas en el ataque para definir el once inicial que jugará este martes ante Cruzeiro.
Los 11 serían Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Exequiel Zaballos o Ángel Romero.