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Qué resultado necesita Boca ante Cruzeiro para clasificarse a octavos de final de la Copa Libertadores

Boca jugará este martes ante Cruzeiro, en La Bombonera, por la quinta fecha del Grupo D de la Copa libertadores, para dar un paso más hacia los octavos de final.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Romero puede ser titular.

Romero puede ser titular.

Boca jugará este martes ante Cruzeiro, en La Bombonera, por la quinta fecha del Grupo D de la Copa libertadores, con el objetivo de lograr un resultado que le permita seguir con chances de avanzar a los octavos de final.

Eliminado en octavos de final del Torneo Apertura, el equipo de Claudio Úbeda perdió sus últimos dos partidos en el certamen continental y aunque depende de sí mismo, está tercero en su grupo y no tiene margen de error.

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Ayrton Costa ser&aacute; uno de los 11 titulares de Boca en la Copa Libertadores.

Ayrton Costa será uno de los 11 titulares de Boca en la Copa Libertadores.

Faltando dos fechas, Cruzeiro lidera el Grupo D con 7 puntos junto a Universidad Católica de Chile y el Xeneize tiene 6 unidades por lo que terminará primero en el grupo en caso de ganar los dos partidos que le quedan. Barcelona cierra las posiciones con 3 puntos y muy necesitado de sumar.

Qué pasa si Boca...

  • Le gana a Cruzeiro: se mete en zona de clasificación a octavos de final antes de la última fecha.
  • Empata con Cruzeiro: sigue a un punto de los brasileños y a la espera del resultado del jueves entre Universidad Católica y Barcelona de Ecuador.
  • Pierde con Cruzeiro: ya no puede ser primero del grupo e incluso podría quedar eliminado si la Católica vence a Barcelona, en Santiago.

Los partidos que faltan jugarse en el Grupo D de la Copa Libertadores

  • Martes 19/5 a las 21.30 Boca vs. Cruzeiro
  • Jueves 21/5 a las 21.30 Universidad Católica vs. Barcelona
  • Jueves 28/5 a las 21.30 Boca vs. Universidad Católica
  • Jueves 28/5 a las 21.30 Cruzeiro vs. Barcelona

Los concentrados de Boca para este martes

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La probable formación de Boca para jugar con Cruzeiro

Claudio Úbeda tiene un par de dudas en el ataque para definir el once inicial que jugará este martes ante Cruzeiro.

Los 11 serían Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Exequiel Zaballos o Ángel Romero.

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