Qué resultado necesita Boca ante Cruzeiro para clasificarse a octavos de final de la Copa Libertadores

Faltando dos fechas, Cruzeiro lidera el Grupo D con 7 puntos junto a Universidad Católica de Chile y el Xeneize tiene 6 unidades por lo que terminará primero en el grupo en caso de ganar los dos partidos que le quedan. Barcelona cierra las posiciones con 3 puntos y muy necesitado de sumar.

Qué pasa si Boca...

Le gana a Cruzeiro: se mete en zona de clasificación a octavos de final antes de la última fecha.

Empata con Cruzeiro: sigue a un punto de los brasileños y a la espera del resultado del jueves entre Universidad Católica y Barcelona de Ecuador.

Pierde con Cruzeiro: ya no puede ser primero del grupo e incluso podría quedar eliminado si la Católica vence a Barcelona, en Santiago.

Los partidos que faltan jugarse en el Grupo D de la Copa Libertadores

Martes 19/5 a las 21.30 Boca vs. Cruzeiro

Jueves 21/5 a las 21.30 Universidad Católica vs. Barcelona

Jueves 28/5 a las 21.30 Boca vs. Universidad Católica

Jueves 28/5 a las 21.30 Cruzeiro vs. Barcelona

Los concentrados de Boca para este martes

boca lista 1

La probable formación de Boca para jugar con Cruzeiro

Claudio Úbeda tiene un par de dudas en el ataque para definir el once inicial que jugará este martes ante Cruzeiro.

Los 11 serían Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Exequiel Zaballos o Ángel Romero.