La editorial Random House anunció recientemente la publicación de "Connie", una nueva novela autorizada por los herederos de Mario Puzo, que se publicará en otoño de 2027 y será el sexto libro oficial de la franquicia. A continuación todos los detalles.
El padrino tendrá una nueva novela: ¿quién la escribirá y quién la protagoniza?
Los herederos de Mario Puzo autorizaron la publicación de este sexto libro de la franquicia para el año próximo
¿De qué tratará la nueva novela del universo de 'El Padrino'?
La escritora Adriana Trigiani, de ascendencia italiana que nació en Estados Unidos, estará a cargo de la obra. Se trata de la primera novela del universo de "El Padrino" escrita por una mujer, y la tercera aprobada por los herederos de Puzo.
El libro reimagina los eventos de la historia original desde la perspectiva de Constanzia "Connie" Corleone, la única hija de Don Vito, interpretada en las películas por Talia Shire.
"'Connie' es una novela sobre cómo una mujer lucha por abrirse camino en un mundo que ya ha decidido quién es, qué representa y cómo debe ser tratada", declaró Trigiani, la autora.
"Buscábamos a alguien que contara la historia desde una nueva perspectiva", declaró Anthony Puzo, hijo y albacea de Mario. "Adriana quedó impresionada cuando le dije que el personaje de Vito Corleone estaba basado en mi abuela", continuó explicando el heredero de Puzo.
El anuncio de esta nueva novela sorprendió a los fanáticos de la camilia Corleone, ya que el patrimonio de Puzo ha estado en disputa por muchos años (sobre todo en peleas con Paramount Pictures), las cuales fueron resueltas con un acuerdo extrajudicial que habilitó nuevas publicaciones vinculadas al universo de "El Padrino".
Es importante recordar que Puzo publicó "El Padrino" en 1969, y luego se publicó un segundo libro en 1984 llamado "El Siciliano". En 1999 el autor falleció, pero su familia siguió publicando historias que se desprendían de la familia Corleone, como por ejemplo "El Padrino regresa" en 2004 o "La venganza del Padrino" en 2006, ambas escritas por Mark Winegardner, mientras que la precuela "La Familia Corleone" (publicada en 2012) fue escrita por Edward Falco.