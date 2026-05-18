Lisandro Cabrera le dio la victoria al Deportivo Maipú: "Estoy feliz por el gol y sobre todo por el triunfo"

Lisandro Cabrera le dio el triunfo al Deportivo Maipú ante Nueva Chicago, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, una victoria que prolonga la racha positiva del Cruzado con Mariano Echeverría como DT.
Lisandro Cabrera fue el autor del gol del Deportivo Maipú ante Nueva Chicago, por la fecha 14 del torneo de la Primera Nacional
Lisandro Cabrera le dio el triunfo al Deportivo Maipú ante Nueva Chicago, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, una victoria que prolonga la racha positiva del Cruzado con Mariano Echeverría como DT.
El delantero ingresó en el segundo tiempo y marcó el tanto que significó 3 puntos muy importantes para escalar al 7mo puesto con 18 unidades, dentro del lote de los equipos que por ahora jugarán el Reducido.
En conferencia de prensa, el delantero manifestó su alegría por su primer gol con la camiseta de Maipú y la nueva victoria conseguida por su equipo: "Estoy feliz por el gol que me tocó marcar y sobre todo por el triunfo que logramos que es muy importante para nosotros, porque seguimos escalando en la tabla de posiciones. Pudimos sacar adelante un partido difícil".
"Ellos vinieron a plantarse bien, sabían de nuestro juego, fueron cuidadosos y también intentaron agarrarnos de contra, pero bueno, sabemos que todos los partidos son difíciles y lo pudimos sacar adelante", analizó.
"En lo personal vengo trabajando mucho. Por suerte el entrenador nos da la posibilidad a todos los delanteros y hoy yuve la oportunidad de jugar y de marcar un gol", reconoció el ex jugador de Atlético Tucumán.
"En el plantel hay una competencia sana, y sabemos que todos estamos en condiciones de jugar. Esta vez me tocó marcar y sirvió para ganar el partido y meternos dentro de los ocho equipos que se clasifican al Reducido", afirmó el atacante de 28 años.
Lisandro Cabrera no pudo evitar dar su opinión sobre el gran presente del equipo, que lleva 6 partidos sin perder con Mariano Echeverría como DT: "En ningún momento quisimos estar en el lugar en el que estábamos, pero bueno, ahora estamos bajo el mando de otro técnico, tiene otra idea y creo que nos está saliendo bien. Ahora hay que seguir por este camino para mantenerlo y apuntar más alto. Las cosas después vienen también con el trabajo de cada día", afirmó.
Deportivo Maipú se medirá en la próxima fecha con San Martín de San Juan, de visitante, e intentará prolongar esta buena racha.