Lisandro Cabrera le dio la victoria al Deportivo Maipú: "Estoy feliz por el gol y sobre todo por el triunfo"

En conferencia de prensa, el delantero manifestó su alegría por su primer gol con la camiseta de Maipú y la nueva victoria conseguida por su equipo: "Estoy feliz por el gol que me tocó marcar y sobre todo por el triunfo que logramos que es muy importante para nosotros, porque seguimos escalando en la tabla de posiciones. Pudimos sacar adelante un partido difícil".

"Ellos vinieron a plantarse bien, sabían de nuestro juego, fueron cuidadosos y también intentaron agarrarnos de contra, pero bueno, sabemos que todos los partidos son difíciles y lo pudimos sacar adelante", analizó.

Embed - Lisandro Cabrera, se mostró feliz por el gol que marcó en el Deportivo Maipú ante Nueva Chicago

"En lo personal vengo trabajando mucho. Por suerte el entrenador nos da la posibilidad a todos los delanteros y hoy yuve la oportunidad de jugar y de marcar un gol", reconoció el ex jugador de Atlético Tucumán.

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"En el plantel hay una competencia sana, y sabemos que todos estamos en condiciones de jugar. Esta vez me tocó marcar y sirvió para ganar el partido y meternos dentro de los ocho equipos que se clasifican al Reducido", afirmó el atacante de 28 años.

Lisandro Cabrera Deportivo Maipú.

Lisandro Cabrera no pudo evitar dar su opinión sobre el gran presente del equipo, que lleva 6 partidos sin perder con Mariano Echeverría como DT: "En ningún momento quisimos estar en el lugar en el que estábamos, pero bueno, ahora estamos bajo el mando de otro técnico, tiene otra idea y creo que nos está saliendo bien. Ahora hay que seguir por este camino para mantenerlo y apuntar más alto. Las cosas después vienen también con el trabajo de cada día", afirmó.

Deportivo Maipú se medirá en la próxima fecha con San Martín de San Juan, de visitante, e intentará prolongar esta buena racha.