Mourinho, de vuelta en la Casa Blanca: el DT llegó a un acuerdo y volverá a dirigir el Real Madrid

Mourinho volverá a dirigir el Real Madrid

José Mourinho terminará su ciclo en Benfica y reemplazará a Álvaro Arbeloa en un Real Madrid tapado de problemas en el vestuario, luego del fuerte cruce entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, y con un conflictivo Kylian Mbappé (se peleó con un ayudante de Arbeloa). Florentino Pérez y la dirigencia de la Casa Blanca apuntaron al DT portugués por con su mponente personalidad, con la buscará darle un orden al plantel principal.

Su último paso por el Real Madrid fue entre la temporada 2010 y 2013. Mourinho estuvo al frente durante 178 partidos, de los cuales ganó 127, empató 28 y perdió 23. Bajo su mando, el Merengue obtuvo tres títulos: la Copa del Rey 2010-11, LaLiga 2011-12 y la Supercopa de España 2012, en un momento de gran hegemonía del Barcelona de Guardiola.

En aquella primera etapa, Mourinho dirigió a personalidades importantes como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Karim Benzema, Xabi Alonso, entre otros. Sin dudas, un entrenador con la fortaleza para conducir un vestuario con importantes egos futbolísticos.