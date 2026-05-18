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Mourinho, de vuelta en la Casa Blanca: el DT llegó a un acuerdo y volverá a dirigir el Real Madrid

José Mourinho volverá a dirigir a un necesitado Real Madrid, luego de trece años de ausencia en el club

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Mourinho volverá a dirigir el Real Madrid. 

Mourinho volverá a dirigir el Real Madrid. 

José Mourinho volverá a dirigir el Real Madrid. Luego de una temporada atípica para el elenco merengue, en la que no obtuvo títulos y quedó eliminado de todas las competencias, el legendario entrenador portugués volverá a tomar la riendas del plantel de la Casa Blanca para reestablecer la estirpe ganadora y la paz en un vestuario tan plagado de estrellas como de conflictos.

El Real Madrid y José Mourinho llegaron a un acuerdo en las últimas horas para que el DT regrese luego de trece años afuera del club merengue. Según Fabrizio Romano, el periodista especializado en mercado de pases internacional, Mou firmaría un contrato inicial por dos años y viajaría a España luego del partido entre el Real y el Athletic Club de Bilbao del próximo domingo.

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Mourinho manej&oacute; personalidades importantes en el Real Madrid como Cristiano Ronaldo.&nbsp;

Mourinho manejó personalidades importantes en el Real Madrid como Cristiano Ronaldo.

Mourinho volverá a dirigir el Real Madrid

José Mourinho terminará su ciclo en Benfica y reemplazará a Álvaro Arbeloa en un Real Madrid tapado de problemas en el vestuario, luego del fuerte cruce entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, y con un conflictivo Kylian Mbappé (se peleó con un ayudante de Arbeloa). Florentino Pérez y la dirigencia de la Casa Blanca apuntaron al DT portugués por con su mponente personalidad, con la buscará darle un orden al plantel principal.

Su último paso por el Real Madrid fue entre la temporada 2010 y 2013. Mourinho estuvo al frente durante 178 partidos, de los cuales ganó 127, empató 28 y perdió 23. Bajo su mando, el Merengue obtuvo tres títulos: la Copa del Rey 2010-11, LaLiga 2011-12 y la Supercopa de España 2012, en un momento de gran hegemonía del Barcelona de Guardiola.

En aquella primera etapa, Mourinho dirigió a personalidades importantes como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Karim Benzema, Xabi Alonso, entre otros. Sin dudas, un entrenador con la fortaleza para conducir un vestuario con importantes egos futbolísticos.

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