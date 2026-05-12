Florentino Pérez salió a dar la cara en medio de la crisis del Real Madrid mientras avanza por el futuro DT

"¿Dónde está Florentino?", preguntan. No suelo hablar en público. Dicen que estoy enfermo, que tengo cáncer terminal, pero quiero dejar claro que sigo dirigiendo una gran empresa y el Real Madrid. Mi salud es perfecta. Sigo siendo presidente del club y de mi empresa, que tiene una facturación de 50 mil millones al año", dijo el dirigente en referencia a su empresa constructora y al club que encabeza.

Tras afirmar que no renunciará y convocará a elecciones, Pérez acusó: “Hay ciertos grupos que quieren controlar al Real Madrid. Los socios son los que deciden, y la gente confía en mí. Si hay personas trabajando a espaldas de todos a través de periodistas, entonces deberían presentarse en las elecciones. Solo porque no hemos ganado esta temporada, de repente la gente dice que el Real Madrid está en ruinas, que el club está en el caos, cuando en realidad sigue siendo el club más prestigioso del mundo.”.

"Tenemos la marca más reconocida y valiosa del mundo, el equipo más valioso, y he sido nombrado el mejor presidente de la historia. Entonces, ¿por qué quieren destruirnos? Es una campaña organizada", sentenció antes de revelar que lo peor de la pelea entre Federico Valverde y Aurelien Tchouameni fue la filtración a los medios: "Hemos encontrado a la persona que filtró la información sobre la pelea. Esa persona está enojada porque se va de este club, y por eso filtró esto."

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Florentino quiere el regreso de Mourinho como DT

“No voy a hablar de entrenadores ni de jugadores. Vine aquí para decir que no me voy a ir a ningún lado y que seré candidato en las elecciones para defender a los socios del Real y a la institución”, dijo Florentino sin hacer públicas las gestiones iniciadas para el regreso del portugués Mourinho como DT.

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En ese sentido y en plena conferencia, Iker Casillas, símbolo del Real Madrid, expresó en redes sociales: "No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el Real Madrid. Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada más".

Pérez vs. Barcelona por el Caso Negreira

"Recientemente, nos enteramos del Caso Negreira del Barcelona, y es una situación incomprensible que aún está en curso…. Es un caso de corrupción!!. El mayo escándalo de la historia del fútbol", reveló Florentino.

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"El Barcelona pasó dos décadas haciendo pagos y estos árbitros siguen activos. Esto no tiene sentido. Vamos a presentar inmediatamente un expediente a la UEFA porque esto merece ser resuelto.", afirmó.