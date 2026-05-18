El presidente de Belgrano calentó la previa de la final contra River: "Los mandamos a la B y ascendimos"

El presidente de Belgrano calentó la previa de la final contra River

El mandatario del conjunto cordobés no anduvo con vueltas y se refirió directamente al descenso de River en 2011: "Los mandamos a la B y nosotros ascendimos, eso ya pasó".

La final se disputará el domingo 24 de mayo, día en el que el cantante Rodrigo cumpliría 53 años, lo que representa un aliciente para Belgrano: "Ahora hay que hacer historia este domingo 24, aniversario del cumpleaños del Potro Rodrigo. Nada más".

Con respecto a los posibles premios que pueda recibir el plantel en caso de consagrarse campeón, el presidente decidió citar a Miguel Ángel Russo en diálogo con TyC Sports: "¿Qué me van a pedir? Están a un paso de la gloria. La gloria no tiene precio".

River - Belgrano Un día histórico: Belgrano envió a la B a River en 2011.

Belgrano intentará salir campeón con tres referentes de 2011 en el plantel

El Pirata tiene en su plantel a Franco Vázquez mientras que en el cuerpo técnico están Ricardo Zielinski y Juan Carlos Olave, tres figuras del Belgrano que ascendió contra River: "Hoy tenemos en el club un presidente que es hincha de Belgrano. En el banco a Juanca Olave, hincha de Belgrano. Jugadores que son hinchas y una estructura con mucho sentimiento de aprehensión, todos exjugadores y la estructura nos ha acompañado. Todos juntos".

Además, preponderó lo realizado por su equipo: "Es especial jugar contra uno de los equipos más grandes del mundo. River, Boca, jugar contra eso es lo más lindo que hay. Después del 2011 ya pasó, esto es el domingo".

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Un Luis Fabián Artime eufórico, por el pase a la final del Pirata. pic.twitter.com/vaEvzIJ4fP — 351 Deportes (@351Deportes) May 18, 2026

Para finalizar, analizó el camino de Belgrano en post de la final: "La historia sigue, el domingo jugamos la final contra River. Histórico es para nosotros, para Belgrano, llegar a una final así después de ganar un clásico histórico con todo el Kempes lleno de gente de Talleres. Ganar cómodamente, después a Unión y luego a Argentinos una semifinal".