Lionel Messi se enojó y respondió con otro gol a un insólito cruce con los hinchas del Inter Miami

Embed LA REACCIÓN DE LEO MESSI LO DICE TODO: Inter Miami derrotaba 2-0 a Portland Timbers como local en el Nu Stadium a pocos minutos del final del partido por la #MLS y los hinchas de Las Garzas comenzaron a cantar "jugadores"...



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Su amigo Rodrigo De Paul también respondió con una sonrisa irónica y pidiendo a los fanáticos que alienten al equipo dirigido por Ángel Guillermo Hoyos y el que además fueron titulares los argentinos Gonzalo Luján y Germán Berterame, mientras que Facundo Mura y David Ayala ingresaron en la segunda parte.

Con goles del propio Messi y Berterame, ambos en el primer tiempo, Inter Miami terminó ganando y escaló transitoriamente al segundo puesto de la Conferencia Este de la MLS con 28 puntos en 14 partidos (ganó 8, empató 4 y perdió 2), Nashville es líder con 30 puntos y New England está tercero con 25.

Embed - SHOW DE MESSI: GOLAZO, ASISTENCIA Y TRIUNFAZO EN LA MLS | Inter Miami 2-0 Portland Timbers | RESUMEN

Cómo llega Messi al Mundial 2026

Con el gol de este domingo ante Portland, Lionel Messi acumula 13 goles y 5 asistencias en 15 partidos oficiales con la camiseta del Inter Miami en lo que va del 2026.

Autor de 5 tantos en sus últimos 4 encuentros, Messi jugará el domingo 24 ante Philadelphia su último partido antes de sumarse a la Selección argentina para iniciar la preparación final para el Mundial 2026.