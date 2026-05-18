Inter Miami, con un gol de Lionel Messi, venció por 2 a 0 a Portland Timbers en la Major League Soccer, pero el capitán de la Selección argentina mantuvo un insólito cruce con los hinchas locales que cantaron contra los jugadores cuando iban ganando.
Lionel Messi se enojó y respondió con otro gol a un insólito cruce con los hinchas del Inter Miami
Lionel Messi marcó un gol en la victoria del Inter Miami ante Portland Timbers, pero tuvo un insólito cruce con los hinchas locales
Los cánticos de los simpatizantes del elenco de la Florida generó confusión y la respuesta de Lionel Messi fue con un gol y una asistencias, pero acompañado por gestos de incredulidad por las críticas.
Su amigo Rodrigo De Paul también respondió con una sonrisa irónica y pidiendo a los fanáticos que alienten al equipo dirigido por Ángel Guillermo Hoyos y el que además fueron titulares los argentinos Gonzalo Luján y Germán Berterame, mientras que Facundo Mura y David Ayala ingresaron en la segunda parte.
Con goles del propio Messi y Berterame, ambos en el primer tiempo, Inter Miami terminó ganando y escaló transitoriamente al segundo puesto de la Conferencia Este de la MLS con 28 puntos en 14 partidos (ganó 8, empató 4 y perdió 2), Nashville es líder con 30 puntos y New England está tercero con 25.
Cómo llega Messi al Mundial 2026
Con el gol de este domingo ante Portland, Lionel Messi acumula 13 goles y 5 asistencias en 15 partidos oficiales con la camiseta del Inter Miami en lo que va del 2026.
Autor de 5 tantos en sus últimos 4 encuentros, Messi jugará el domingo 24 ante Philadelphia su último partido antes de sumarse a la Selección argentina para iniciar la preparación final para el Mundial 2026.