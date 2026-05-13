La revolución salarial de la MLS: Messi rompe todos los récords y De Paul trepó al podio

Esta apuesta económica de Inter Miami ha dado sus frutos rápidamente. La franquicia se ha convertido más valiosa de la MLS con una valoración de 1.350 millones de dólares y un crecimiento en sus ingresos que cuadruplica las cifras previas al desembarco de los campeones del mundo.

Un impacto financiero que trasciende la cancha

La cifra anual que percibe Messi asciende a los 28.333.333 dólares en compensación garantizada, lo que representa un salto de casi 8 millones respecto a la temporada anterior. Este dominio financiero se refleja en el crecimiento institucional del club, que pasó de facturar 56 millones de dólares en 2022 a cerca de 200 millones en el último ejercicio.

El Efecto Messi ha permitido incluso la inauguración del nuevo estadio en el Miami Freedom Park, consolidando un imperio que domina tanto el marketing como la tabla de posiciones, donde el equipo actualmente pelea los primeros puestos de la Conferencia Este.

El caso de Rodrigo De Paul también destaca en el informe de la MLSPA. Con una compensación de 9.688.320 dólares, el mediocampista justifica su lugar en el podio con un rendimiento clave en el campo, como quedó demostrado en la reciente victoria ante Toronto FC, donde ambos argentinos marcaron para asegurar los tres puntos.

Rodrigo De Paul

El Top 10 de los futbolistas mejor pagados de la MLS en 2026

El ranking de este año muestra una liga cada vez más global, con figuras de Asia, Europa y Latinoamérica dominando los presupuestos de las franquicias más ambiciosas: