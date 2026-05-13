Lionel Messi sigue agigantando su figura en el fútbol de los Estados Unidos. No solo con goles, sino con una supremacía económica que no tiene precedentes en el deporte norteamericano. Según la última guía salarial de la Asociación de Futbolistas de la MLS (MLSPA), el capitán del Inter Miami percibe más del doble que cualquier otro jugador de la liga. Su remuneración es de tal magnitud que, por sí sola, supera la masa salarial completa de 27 de las 29 franquicias.
La revolución salarial de la MLS: Messi rompe todos los récords y De Paul trepó al podio
Lionel Messi y Rodrigo De Paul marcan el ritmo financiero de una Major League Soccer que no para de crecer. Los detalles a continuación
El 10 no es el único argentino que figura en este ranking. Rodrigo De Paul, quien se unió al proyecto de Florida en 2025 proveniente del Atlético de Madrid, se ha posicionado como el tercer futbolista mejor pagado de toda la competición.
Esta apuesta económica de Inter Miami ha dado sus frutos rápidamente. La franquicia se ha convertido más valiosa de la MLS con una valoración de 1.350 millones de dólares y un crecimiento en sus ingresos que cuadruplica las cifras previas al desembarco de los campeones del mundo.
Un impacto financiero que trasciende la cancha
La cifra anual que percibe Messi asciende a los 28.333.333 dólares en compensación garantizada, lo que representa un salto de casi 8 millones respecto a la temporada anterior. Este dominio financiero se refleja en el crecimiento institucional del club, que pasó de facturar 56 millones de dólares en 2022 a cerca de 200 millones en el último ejercicio.
El Efecto Messi ha permitido incluso la inauguración del nuevo estadio en el Miami Freedom Park, consolidando un imperio que domina tanto el marketing como la tabla de posiciones, donde el equipo actualmente pelea los primeros puestos de la Conferencia Este.
El caso de Rodrigo De Paul también destaca en el informe de la MLSPA. Con una compensación de 9.688.320 dólares, el mediocampista justifica su lugar en el podio con un rendimiento clave en el campo, como quedó demostrado en la reciente victoria ante Toronto FC, donde ambos argentinos marcaron para asegurar los tres puntos.
El Top 10 de los futbolistas mejor pagados de la MLS en 2026
El ranking de este año muestra una liga cada vez más global, con figuras de Asia, Europa y Latinoamérica dominando los presupuestos de las franquicias más ambiciosas:
- Lionel Messi (Inter Miami) - USD 28.333.333
- Son Heung-min (LAFC) - USD 11.152.852
- Rodrigo De Paul (Inter Miami) - USD 9.688.320
- Hirving Lozano (San Diego FC) - USD 9.333.333
- Miguel Almirón (Atlanta United) - USD 7.871.000
- Emil Forsberg (New York Red Bulls) - USD 6.035.625
- Sam Surridge (Nashville SC) - USD 5.933.000
- Ricard Puig Martí (LA Galaxy) - USD 5.792.188
- Jonathan Bamba (Chicago Fire FC) - USD 5.581.806
- Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) - USD 5.152.504