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tras salir de Inter Miami

Las sugestivas declaraciones de Javier Mascherano que dejan entrever la tensión que quedó con Messi

Javier Mascherano rompió el silencio luego de su salida del Inter Miami, en medio de los rumores sobre peleas en el vestuario que derivaron su salida de las Garzas

Por UNO
Mascherano se refirió a Lionel Messi luego de su salida del Inter Miami. 

Mascherano se refirió a Lionel Messi luego de su salida del Inter Miami. 

Javier Mascherano rompió el silencio luego de casi un mes de su renuncia como entrenador del Inter Miami. Sus declaraciones generaban mucha expectativa en medio de los rumores que rezaban que su salida de Las Garzas se había dado tras una fuerte discusión en el vestuario del equipo de Florida.

En un evento en México, donde los fanáticos del Barcelona y el Real Madrid se reunieron para ver el clásico, Javier Mascherano reapareció en público y dejó unas sugestivas declaraciones ante la prensa al ser consultado sobre Lionel Messi.

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El diario The Athletic afirm&oacute; que fuertes discusiones en el vestuario del Inter Miami derivaron en la salida de Javier Mascherano.

El diario The Athletic afirmó que fuertes discusiones en el vestuario del Inter Miami derivaron en la salida de Javier Mascherano.

¿Todo mal entre Mascherano y Messi?

Duante el evento, periodistas locales le consultaron a Javier Mascherano sobre cómo habían sido los últimos meses compartidos entre ambos en el Inter Miami, y sobre cómo lo veía al 10 de cara al Mundial 2026 próximo a comenzar. "Bien, bien. La verdad que siempre se lo ve bien", fue la escueta y sugestiva respuesta del Jefecito al referise al rosarino.

Una catarata de hipótesis se desprendieron de su acotada respuesta luego de que, hace algunas semanas, un artículo de The Athletic publicara que la renuncia de Javier Mascherano respondía a un clima de tensión que atravesaba el vesturiario de Las Garzas tras la eliminación en octavos de la Concacaf Champions Cup a manos del Nashville SC.

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El artículo describió: "a menudo discutían o tenían acaloradas discusiones, pero algunas fuentes insisten en que es un comportamiento normal entre dos atletas de talla mundial". La relación entre Lionel Messi y Javier Mascherano tenía el nivel de confianza extrema luego de compartir en la Selección argentina y Barcelona, por ello los debates entre ambos eran frecuentes. Lo que aún se desconoce es si las discusiones fueron en términos amistosos o si realmente existió una pelea que decantó en la salida de Masche de las Garzas.

Alegando "razones particulares" - en medio de estos rumores- Javier Mascherano dejó el Inter Miami hace exactamente un mes, luego de haber asumido a fines del 2024 y haber conseguido la MLS Cup en 2025 y el récord de goles -101-entre temporada regular y playoffs.

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