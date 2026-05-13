River deberá pagar una millonaria multa en la Copa Sudamericana: las razones

Las razones por las cuales River deberá pagar una multa

El elenco de Ezeiza lidera el Grupo H del segundo certamen internacional más importante del continente con 10 puntos, cuatro más que Carabobo y Bragantino, por lo que tiene en su haber medio boleto para la próxima instancia de la Copa Sudamericana.

Y aunque el panorama es positivo ya que tiene por delante dos partidos como local (frente a Bragantino y Blooming), se dio a conocer que fue sancionado por la Conmebol quienes manifestaron que River incumplió dos reglas de oro:

Manual de Clubes de la Conmebol: Artículo 5.4.2. Artículo 7.2.1.

Código Disciplinario de la Conmebol: Artículo 27.



Los artículos mencionados hacen referencia a que el equipo dirigido por Chacho Coudet infringió la regla que se expresa sobre la delimitación de las zonas de entrada en calor y la que sanciona la utilización de pirotecnia que reinó en el partido que se disputó en el Monumental frente a Carabobo, por la segunda fecha de la Copa Sudamericana.

Sanción a River Plate - Conmebol La sanción que recibió River Plate en el plano internacional.

Cuánto deberá pagar River

La Conmebol sancionó a River con 15.000 dólares, alrededor de 21 millones de pesos, por incumplir dos reglas que el ente rector del fútbol en Sudamérica considera de suma importancia. Además, advirtieron que en caso de reincidir las sanciones económicas serán más grandes.

Lo llamativo es que en la información brindada por la Conmebol detallaron que las sanciones corresponden al partido de la fecha 3 de la Copa Sudamericana; sin embargo, en ese encuentro River jugó como visitante ante Bragantino, lo que representa un error porque las sanciones se aplican sobre las infracciones realizadas en la fecha 2 frente a Carabobo en el Monumental.

En octubre de 2024 River recibió a Atlético Mineiro por la semifinales de la Copa Libertadores en una previa que incluyó la utilización de bengalas y pirotecnia en un recibimiento que se categorizó como histórico; sin embargo, el conjunto argentino tuvo que pagar una multa económica de 195.000 dólares por lo que si llega a reincidir las sanciones serán más importantes.