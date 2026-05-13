El tren que atraviesa 40 túneles, 75 puentes y 4 lagos volvió y es una de las rutas más buscadas

tren españa 2 Parte del recorrido del tren, impresionante. Foto: turistren.cat

La experiencia histórica se realiza con locomotoras diésel de la década del sesenta que remolcan los tradicionales coches serie 6000, fabricados en 1968 y conocidos popularmente como “ye-yés”. Las formaciones del tren conservan buena parte de su diseño original e incluyen un coche cafetería con barra panorámica y un antiguo vagón postal restaurado.

El viaje completo demanda cerca de dos horas y permite pasar de la llanura de Lleida al paisaje montañoso del interior catalán sin escalas intermedias. Además del servicio clásico, también funciona una propuesta moderna con el tren panorámico GTW serie 331, pensado para quienes buscan mayor confort, amplios ventanales y mejores condiciones para fotografía y turismo sustentable.

Un viaje en tren entre montañas, lagos y pueblos del interior catalán

Para la temporada 2026, el Tren dels Llacs programó 23 salidas los sábados entre el 11 de abril y el 27 de junio, además de otro tramo operativo del 22 de agosto al 31 de octubre. En paralelo, el servicio panorámico tendrá seis recorridos entre el 4 de julio y el 8 de agosto.

tren tren tren El Tren dels Llacs une Lleida y La Pobla de Segur en menos de 100 kilómetros. Foto: turistren.cat

El precio del viaje ida y vuelta ronda los 37 euros para adultos y 20,35 euros para menores, mientras que los niños de hasta 4 años viajan sin cargo.

El formato del servicio apunta especialmente al llamado “turismo lento”, una tendencia que prioriza recorridos pausados y experiencias ligadas al paisaje y la cultura local. Los pasajeros pueden regresar el mismo sábado o extender la estadía hasta seis días utilizando trenes regulares de la línea entre Lleida y La Pobla de Segur.

Con historia ferroviaria, paisajes montañosos y una propuesta orientada a disfrutar el viaje sin apuros, el Tren dels Llacs busca consolidarse como una de las grandes atracciones turísticas de Cataluña durante 2026.