Cómo es el tren solar en Argentina que ofrece una increíble experiencia de viaje 360º

tren El tren solar de la Quebrada y una experiencia 360º para turistas nacionales y extranjeros. Foto: Gobierno de Jujuy

La iniciativa no solo resalta por su tecnología innovadora, sino también por su enfoque en el desarrollo local y la puesta en valor de la identidad cultural de cada pueblo que atraviesa.

El tren solar de la Quebrada y los precios disponibles

Para quienes planean visitar Jujuy en el corto plazo, el Tren Solar habilitó un descuento del 15% para viajar durante los meses de mayo y junio. Este beneficio, vigente desde el 29 de abril hasta el 30 de junio, aplica para las categorías de turistas nacionales, extranjeros, jubilados y menores.

Por otro lado, el servicio ya mira hacia la temporada alta. Aquellos que deseen adelantarse a las vacaciones de invierno podrán acceder a una preventa especial para julio: comprando los pasajes durante el mes de mayo, se obtendrá también un 15% de descuento sobre el valor del ticket.

tren 3 El recorrido del tren argentino que recorre el corazón de Jujuy.

En cuanto a la comunidad local, se mantiene vigente la tarifa promocional del programa "Orgullo Jujeño" hasta el 30 de junio. Bajo este esquema, los residentes de la provincia pueden acceder a la experiencia por estos valores:

Experiencia 360°: $10.000.

Experiencia 180°: $7.500.

Los tickets para vivir esta aventura sustentable en la Quebrada pueden adquirirse de forma presencial en boleterías o a través de canales digitales como la página web oficial y WhatsApp, facilitando la planificación para los viajeros que buscan conectar con el paisaje andino de una manera diferente.