Cómo es el tren solar en Argentina que ofrece una increíble experiencia de viaje 360º

El Tren Solar de la Quebrada, la primera formación de su tipo en la región que apuesta a la movilidad sustentable, presentó beneficios diseñados para fomentar el turismo responsable en el norte argentino.
Esta propuesta busca facilitar el acceso a una experiencia de viaje 360° que recorre el corazón de Jujuy impulsada por energía limpia.
Actualmente, el trayecto une las localidades de Volcán y Tilcara, con paradas intermedias en Tumbaya, Purmamarca y Maimará.
La iniciativa no solo resalta por su tecnología innovadora, sino también por su enfoque en el desarrollo local y la puesta en valor de la identidad cultural de cada pueblo que atraviesa.
El tren solar de la Quebrada y los precios disponibles
Para quienes planean visitar Jujuy en el corto plazo, el Tren Solar habilitó un descuento del 15% para viajar durante los meses de mayo y junio. Este beneficio, vigente desde el 29 de abril hasta el 30 de junio, aplica para las categorías de turistas nacionales, extranjeros, jubilados y menores.
Por otro lado, el servicio ya mira hacia la temporada alta. Aquellos que deseen adelantarse a las vacaciones de invierno podrán acceder a una preventa especial para julio: comprando los pasajes durante el mes de mayo, se obtendrá también un 15% de descuento sobre el valor del ticket.
En cuanto a la comunidad local, se mantiene vigente la tarifa promocional del programa "Orgullo Jujeño" hasta el 30 de junio. Bajo este esquema, los residentes de la provincia pueden acceder a la experiencia por estos valores:
- Experiencia 360°: $10.000.
- Experiencia 180°: $7.500.
Los tickets para vivir esta aventura sustentable en la Quebrada pueden adquirirse de forma presencial en boleterías o a través de canales digitales como la página web oficial y WhatsApp, facilitando la planificación para los viajeros que buscan conectar con el paisaje andino de una manera diferente.