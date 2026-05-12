De aquel torneo de Londres en 1908 a la Copa Mundial de Fútbol 2026

La primera "Copa Mundial": los Juegos Olímpicos

De aquella primera experiencia de torneo ecuménico participaron: Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Francia (A y B), Suecia, Hungría, y Bohemia; aunque estos dos últimos se retiraron de la competencia. El campeón resultó Reino Unido, que le ganó la final a Dinamarca.

El máximo goleador resultó el danés Sophus Nielsen, que marcó 10 goles en las semifinales disputadas contra Francia A. Un dato curioso fue que el resultado final fue 17 a 1 para Dinamarca, y ante tal humillación los franceses se negaron a jugar por la medalla de bronce, donde fueron sustituidos por Suecia, que perdió en esta instancia frente a Países Bajos por 2 a 0.

futbol-juegos olimpicos-1908 Los Juegos Olímpicos de Londres 1908 coronaron al primer "campeón mundial" de fútbol

Uruguay, el primer equipo de Sudamérica en disputar una cita ecuménica

El partido final tuvo como ganador a Reino Unido por 2 a 0 sobre Dinamarca y la FIFA lo reconoce al ganador, como a los que siguieron a continuación, hasta 1928, como Campeones del Mundo Amateurs.

Precisamente esto zanja el dilema de la Selección de Uruguay, que presume de haber ganado 4 Mundiales (1930 y 1950), agregando los Juegos Olímpicos de París 1924, y Amsterdam 1928 (ambos ya fiscalizados por FIFA), donde disputó la final con la selección argentina.

futbol{juegos olimpicos 1928-amsterdam-argentina-subcampeón (1) La Selección Argentina fue subcampeona en su primera participación en una cita ecuménica del fútbol, ya regida por la FIFA.

La selección de Uruguay fue la primera de Sudamérica en participar en el fútbol olímpico, en 1924. En 1928 se sumó argentina. Brasil participó por primera vez en esta competencia en Helsinki 1952.

Cuando la FIFA decidió crear los actuales Mundiales, le cedió el honor a Uruguay de ser la primera sede, por sus triunfos en los JJOO del '24 y el '28. Esta primera cita ecuménica del fútbol profesional -Mundial- se jugó en 1930 y nuevamente los finalistas, como en Amsterdam '28 fueron los Celestes y Argentina, quedando el triunfo por 4 a 2 para el local.

Así se inició en Montevideo la saga de la Copa Mundial de Fútbol, que este año llega a la 23ª edición.