Si bien el considerado primer partido internacional de fútbol se jugó en Escocia el 30 de noviembre de 1872, y fue un 0 a 0 entre el local e Inglaterra, repasando historia en la previa a la Copa Mundial de Fútbol 2026, se puede dar una mirada retrospectiva y bucear en cuál se considera la primera competencia oficial internacional entre seleccionados nacionales.
De aquel torneo de Londres en 1908 a la Copa Mundial de Fútbol 2026
Los torneos internacionales oficiales tienen larga historia. Un hito fundacional está en los Juegos Olímpicos de 1908. Serán 118 años hasta el Mundial 2026
La búsqueda encuentra un senda lógica y apunta a la primera competencia deportiva ecuménica: los Juegos Olímpicos. La creación de Pierre de Coubertin, estrenada en 1896 recién incorporó al fútbol oficialmente en los Juegos de Londres 1908, y fue una puja entre apenas ocho equipos europeos y el campeón resultó el seleccionado local. El escenario fue el estadio White City.
La primera "Copa Mundial": los Juegos Olímpicos
De aquella primera experiencia de torneo ecuménico participaron: Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Francia (A y B), Suecia, Hungría, y Bohemia; aunque estos dos últimos se retiraron de la competencia. El campeón resultó Reino Unido, que le ganó la final a Dinamarca.
El máximo goleador resultó el danés Sophus Nielsen, que marcó 10 goles en las semifinales disputadas contra Francia A. Un dato curioso fue que el resultado final fue 17 a 1 para Dinamarca, y ante tal humillación los franceses se negaron a jugar por la medalla de bronce, donde fueron sustituidos por Suecia, que perdió en esta instancia frente a Países Bajos por 2 a 0.
Uruguay, el primer equipo de Sudamérica en disputar una cita ecuménica
El partido final tuvo como ganador a Reino Unido por 2 a 0 sobre Dinamarca y la FIFA lo reconoce al ganador, como a los que siguieron a continuación, hasta 1928, como Campeones del Mundo Amateurs.
Precisamente esto zanja el dilema de la Selección de Uruguay, que presume de haber ganado 4 Mundiales (1930 y 1950), agregando los Juegos Olímpicos de París 1924, y Amsterdam 1928 (ambos ya fiscalizados por FIFA), donde disputó la final con la selección argentina.
La selección de Uruguay fue la primera de Sudamérica en participar en el fútbol olímpico, en 1924. En 1928 se sumó argentina. Brasil participó por primera vez en esta competencia en Helsinki 1952.
Cuando la FIFA decidió crear los actuales Mundiales, le cedió el honor a Uruguay de ser la primera sede, por sus triunfos en los JJOO del '24 y el '28. Esta primera cita ecuménica del fútbol profesional -Mundial- se jugó en 1930 y nuevamente los finalistas, como en Amsterdam '28 fueron los Celestes y Argentina, quedando el triunfo por 4 a 2 para el local.
Así se inició en Montevideo la saga de la Copa Mundial de Fútbol, que este año llega a la 23ª edición.