Marcelo Bielsa decidió qué hacer con Luis Suárez para el Mundial: el video que lo condena

Luis Suárez quiere volver a la Selección: la postura de Bielsa

Un mes después de despedirse del combinado nacional Luis Suárez salió a ventilar internas que no cayeron bien en el corazón de la Celeste: el delantero manifestó que sufrió destratos de parte de Marcelo Bielsa que se extendieron a otros jugadores y a empleados de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Esto provocó cierta inestabilidad del entrenador argentino, pero tanto los referentes del plantel como la dirigencia de la AUF manifestaron su apoyo a Bielsa; de esta manera, los dichos de Suárez solo consiguieron dejarlo en offside, sin respaldo y convirtiéndolo en un disidente del proyecto de la Selección de Uruguay de cara al Mundial.

Sin embargo, intentó regresar pidiendo perdón: "Dije cosas que no tenía que haber dicho, no era el momento justo, pero ya me disculpé con los que me tenía que disculpar en su momento"; luego agregó: "Ahora lo que toca es seguir trabajando y como lo dije, jamás le diría que no a la Selección de Uruguay si me necesita. Más estando tan próximo a un Mundial".

Frente a esto Marcelo Bielsa adoptó una tajante decisión: no incluyó a Suárez en la prelista de 55 jugadores, por lo que su regreso para el Mundial 2026 quedó absolutamente descartado. De esta manera el delantero se quedó sin la posibilidad de disputar su quinta participación en la cita máxima tras:

Sudáfrica 2010. Brasil 2014. Rusia 2018. Qatar 2022.

marcelo bielsa Marcelo Bielsa tiró por el suelo los sueños de Luis Suárez de cara al Mundial.

El video que condena a Luis Suárez

El Inter Miami visitó el último fin de semana a Toronto en Canadá y lo venció por 4 a 2 con una actuación brillante de Lionel Messi, quien convirtió dos goles y realizó una asistencia, y aunque Luis Suárez convirtió un gol de igual manera estuvo en el centro de la polémica.

En una contra del conjunto rosado se puede ver cómo el delantero uruguayo hace todo lo posible para avanzar en el campo de juego, aunque presentando claras muestras de dificultad, en una imagen que dio la vuelta al mundo.

Embed Se hizo viral esta imagen de Luis Suárez por su DIFICULTAD PARA CORRER en la contra. pic.twitter.com/P4V6rymfuQ — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 10, 2026

Luego, logró convertir después de una jugada polémica ya que hubo falta sobre el defensor del conjunto canadiense, pero tanto el colegiado como el asistente decidieron que no hubo infracción por lo que la jugada continuó con normalidad.

Embed LIONEL PARA SUÁREZ Y 2-0 DE INTER MIAMI A TORONTO.



Atención a por qué estaba habilitado Lucho... pic.twitter.com/BLKRNZkEhw — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 9, 2026

Allí Suárez recibió solo el pase de Messi y mandó la pelota al fondo de la red. No obstante, su gol no lo acercó al próximo Mundial ya que Marcelo Bielsa decidió que el vínculo del delantero con el combinado nacional ha llegado a su fin.