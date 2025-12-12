La explicación de un jugador de la Selección de Uruguay sobre el conflicto en el vestuario con Marcelo Bielsa

A todos estos episodios se le sumó el testimonio de Guillermo Varela, lateral derecho recientemente consagrado campeón de la Libertadores con el Flamengo. En diálogo con El Espectador Deportes, el defensor sumó su voz al conflicto latente que parece haber en la Selección de Uruguay. "Nadie dijo que no quería a Bielsa en la interna. Al contrario, todos estamos con Marcelo como él nos ha apoyado en otro momento. El problema pasa por una cuestión futbolística", aseguró el futbolista del Mengao.

"Quizá las cosas que ya hemos vivido, que se habló de que estábamos en un mal momento como convivencia, fue antes. De ahí para adelante fue todo ganancia, hubo un cambio grande. Hay que hablar y decir las cosas como son. El problema en este momento es futbolístico y no de convivencia", agregó Varela. Al ser consultado sobre cuándo se produjo un quiebre en el vestuario con Marcelo Bielsa, el defensor aseguró: "Fue cuando salieron jugadores a decir cosas, por el clima que se generó y la repercusión que tuvo. Desde ahí, quizás, hubo una queda del equipo por todo lo que se habló. Anímicamente eso te mata. Quieras o no, uno tira para adelante y hay cositas que te sacan del foco".

En ese sentido, Varela aclaró que ese momento de "interna" quedó terminado. "Por suerte lo pudimos sacar adelante con muchas bajas que ha tenido el equipo, como fue después de la Copa América por el problema -los incidentes post derrota con Colombia- después del partido. Fueron varias cosas que pasaron ahí, pero ya está".

La Selección de Uruguay ya tiene el foco puesto en el Mundial 2026 donde debutará con Arabia Saudita el 15/6 por la primera fecha del Grupo H. Luego enfrentará a Cabo Verde el 21/6 y terminará instancia de grupos con el cruce ante España el 26/6.