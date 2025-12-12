La explicación de un jugador de la Selección de Uruguay sobre el conflicto en el vestuario con Marcelo Bielsa

Desde queMarcelo Bielsa asumió en laSelección de Uruguay proliferaron varios rumores y versiones cruzadas sobre conflictos internos entre jugadores y el entrenador argentino. Todo comenzó en la Copa América 2024 donde Agustín Canobbio reveló sentirse maltratado por el Loco al ser ubicado con los sparrings a hacer movimientos en un entrenamiento del certamen.
Allí se destapó un malestar en laSelección de Uruguay que continuó con declaraciones de Luis Suárez bancando a Canobbio y haciendo alusión que no se podía dialogar con Marcelo Bielsa al intentar manifestarle algunos aspectos que no gustaban. "Era preferible callar", expresó el Pistolero en su momento, hoy ya retirado del combinado charrúa. "A los empleados nos los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en Complejo se viva así hoy”, agregó Suárez sobre el clima que se vivía en el complejo de entrenamientos.
La explicación de un jugador de la Selección de Uruguay sobre el conflicto interno en el vestuario con Marcelo Bielsa
Pasado el tiempo,Marcelo Bielsa brindó una conferencia de prensa en la que admitió la complejidad de su carácter y su obstinación para trabajar. Pero no reparó en conflictos con el plantel, sino más bien se refirió a "trascendidos" en cuanto a declaraciones diversas de los jugadores. "Yo contacto con los jugadores y doy por sentado que si quieren que me vaya, es muy sencillo, vienen y me dicen: mire Bielsa, queremos que se vaya. Por eso no me puedo guiar por ningún trascendido sino por el día a día, lo que recibo, cómo convivo y por el tipo de relación que se establece", había sostenido el DT de la Selección de Uruguay.
A todos estos episodios se le sumó el testimonio de Guillermo Varela, lateral derecho recientemente consagrado campeón de la Libertadores con el Flamengo. En diálogo con El Espectador Deportes, el defensor sumó su voz al conflicto latente que parece haber en la Selección de Uruguay. "Nadie dijo que no quería a Bielsa en la interna. Al contrario, todos estamos con Marcelo como él nos ha apoyado en otro momento. El problema pasa por una cuestión futbolística", aseguró el futbolista del Mengao.
"Quizá las cosas que ya hemos vivido, que se habló de que estábamos en un mal momento como convivencia, fue antes. De ahí para adelante fue todo ganancia, hubo un cambio grande. Hay que hablar y decir las cosas como son. El problema en este momento es futbolístico y no de convivencia", agregó Varela. Al ser consultado sobre cuándo se produjo un quiebre en el vestuario con Marcelo Bielsa, el defensor aseguró: "Fue cuando salieron jugadores a decir cosas, por el clima que se generó y la repercusión que tuvo. Desde ahí, quizás, hubo una queda del equipo por todo lo que se habló. Anímicamente eso te mata. Quieras o no, uno tira para adelante y hay cositas que te sacan del foco".
En ese sentido, Varela aclaró que ese momento de "interna" quedó terminado. "Por suerte lo pudimos sacar adelante con muchas bajas que ha tenido el equipo, como fue después de la Copa América por el problema -los incidentes post derrota con Colombia- después del partido. Fueron varias cosas que pasaron ahí, pero ya está".
La Selección de Uruguay ya tiene el foco puesto en el Mundial 2026 donde debutará con Arabia Saudita el 15/6 por la primera fecha del Grupo H. Luego enfrentará a Cabo Verde el 21/6 y terminará instancia de grupos con el cruce ante España el 26/6.