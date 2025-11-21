Marcelo Bielsa, categórico sobre su vínculo y continuidad en la Selección de Uruguay: "Soy una persona tóxica"

En ese sentido, el DT argentino completó el panorama refiriéndose a su conversación con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, sobre el presente del elenco charrúa. "En relación con el presidente, tiene muchas inquietudes, las presenta, las plantea y yo las respondo. Yo conversé muchas horas con el presidente y con Jorge Giordano (director de Selecciones Nacionales de la AUF) y todo sigue como está hasta el Mundial. Eso es la síntesis de la conversación".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/1991647243561042010&partner=&hide_thread=false BIELSA, CON URUGUAY EN EL #MUNDIALENDSPORTS



El DT de la Celeste confirmó que continuará en el cargo, por lo menos, hasta la Copa Mundial de la FIFA 2026™.



"Si en algún momento me plantee no continuar no fue ahora", expresó.



#DFSHAUY pic.twitter.com/dFRgVmRzQZ — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) November 20, 2025

Además, Bielsa asumió la responsabilidad de sus errores y negó no haberse hecho cargo en el pasado de otras derrotas. "Cada vez que me hice responsable de las cosas que le pasaban al equipo, yo leía un mensaje de Arévalo Ríos, que dice: ‘el cuerpo técnico que se haga responsable’, yo nunca no me hice responsable. Ustedes no pueden señalar un momento en el que yo no haya asumido la responsabilidad de los malos momentos Me hice responsable de una manera legítima y no engañosa, porque siempre resumí cuáles fueron los errores que cometí".

La relación con los jugadores y los rumores de pelea

Varios episodios y trascendidos han dejado entrever un mal vínculo entre algunos referentes del plantel de la Selección de Uruguay y Marcelo Bielsa. Luis Suárez fue el último en hablar y contó detalles como el pedido de los jugadores de que el Loco les dijera al menos "buenos días" al comienzo de una práctica, hasta conversaciones en las que el DT argentino pareció ser muy distante a planteos de los futbolistas.

bielsa suarez Marcelo Bielsa se refirió a los rumores de pelea con algunos jugadores de la Selección de Uruguay, entre ellos, Luis Suárez.

Al respecto, Bielsa alegó: "Se construyen trascendidos. También hay sustentos para que lo que se difunde se lo pueda considerar. Pero en el caso mío, yo tengo contacto con los jugadores, entonces no puedo guiarme por los trascendidos. Respecto de este tipo de trascendidos, lo que se difunde nunca persigue el bien. Si los jugadores quieren que me vaya, es muy sencillo, me dicen: ‘mire Bielsa, queremos que se vaya’. Por eso no me puedo guiar por ningún trascendido. Las cosas son en la medida que el que la siente las transmite y la dice. Yo tengo la información directa y no puedo guiarme por los trascendidos. Lo que no quiere decir que yo no cometa errores".

Mea culpa y una extraña autodefinición de Bielsa

Al momento de definirse, en otro pasaje de la conferencia de prensa, el entrenador argentino utilizó sorpresivas frases. "Soy una persona tímida, obsesiva, mecanizada, no me gusta el desorden, me siento incómodo en ese escenario, esos son mis déficits. Me cuesta actuar suelto, desinhibido, amigable, no es mi forma de ser, pero dentro de esa forma de ser siempre fui calificado positivamente con la gente con la que conviví porque se ve que hay otros valores que pueden generar aceptación. Evidentemente, no he logrado una aceptación de este grupo que conduzco. Y cuando uno va a algún lugar, las normas no son las que uno tiene, son las del lugar que te recibe, sin dejar de ser uno mismo", expresó el conductor de la Selección de Uruguay en relación a su personalidad en vínculo con los jugadores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/1991659299316047876?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1991659299316047876%7Ctwgr%5E74862203386d8620f11973e383ba32a02dd67b3e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elgrafico.com.ar%2Farticulo%2Fla-jornada-esta-aqui%2F95217%2Fmarcelo-bielsa-en-modo-psicoanalisis-yo-soy-toxico&partner=&hide_thread=false "YO SOY TÓXICO, EL QUE SE RELACIONA CONMIGO EMPEORA"



La frase que dejó Marcelo Bielsa, DT de la selección uruguaya, en conferencia de prensa en el Museo del Fútbol.



#DFSHAUY pic.twitter.com/I4q8gJuXRH — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) November 21, 2025

"Siempre digo una palabra: yo soy tóxico, relacionarse conmigo empeora al que se relaciona conmigo. Hay tipos tóxicos, que solo ven el error, que están corrigiendo constantemente, que demandan, que no estan satisfechos con nada, que les gusta hablar solo del trabajo, que para comer se llevan un diario para no integrarse con el resto para que no lo alejen. Yo lo vivo como un karma, pero esa conducta está basada en el miedo. Uno no disfruta por ganar, teme por perder mucho más de lo que disfruta por ganar", completó.

Desde su llegada en el 2023, Marcelo Bielsa condujo 31 partidos, con un saldo de 16 victorias, 8 empates y 7 derrotas.