Atento Scaloni: Austria, rival de la Selección argentina en el Mundial 2026, sacó pecho y venció a Túnez

Túnez, el combinado que integra el Grupo F junto a Suecia, Japón y Países Bajos, contó con tres tiros en los palos durante ese primer tiempo.

En el comienzo del segundo tiempo, Saša Kalajdi apareció por derecha, remató cruzado y la pelota se fue muy cerca del palo. Austria avisaba.

Y a los18' el local abrió el marcador y confirmó su dominio jugando con diez. Stefan Posch trepó por derecha, tiró un centro atrás por bajo y Sabitzer definió perfecto de primera para el 1-0.

Apenas después, casí llega el segundo de un tiro libre desde la derecha. Centro al área que conectó Marco Friedl y tapó el arquero, que dejó un rebote corto. Llegó absolutamente solo Posch y tiró sobre el travesaño.

Incluso Sabiter estuvo cerca del segundo en tiempo adicional al escaparse mano a mano tras aprovechar un robo y asistencia de un compañero.

Austria ya se prepara para su último partido antes de la Copa del Mundo, que será ante Guatemala. Túnez chocará con Bélgica y luego sí se estrenará en la cita mundialista contra Suecia.

Ahora, Austria tendrá dos días de descanso y viajará a Norteamérica para instalarse en Santa Bárbara. Debutará ante Jordania, el 17.

austria-tunez1 Los austríacos vencieron a los tunecinos en Viena.

Cuándo juega la Selección argentina vs. Austria en el Mundial 2026

La Selección argentina se medirá con Austria el lunes 22 de junio a las 14:00 (hora de Argentina) en Dallas, Estados Unidos.