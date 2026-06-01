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Rumbo al Mundial

Atento Scaloni: Austria, rival de la Selección argentina en el Mundial 2026, sacó pecho y venció a Túnez

La selección de Austria, rival de la Selección argentina en el Mundial 2026, venció en un amistoso a Túnez

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Austria, el rival de la Selección argentina en el Mundial, le ganó a Túnez.

Austria, el rival de la Selección argentina en el Mundial, le ganó a Túnez.

Austria, la selección que será rival de la Selección argentina en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026, venció por 1 a 0 a Túnez, en un partido amistoso jugado en Viena. El equipo europeo se impuso a los africanos con un jugador menos por la expulsión de Konrad Laimer en el primer tiempo.

Austria, el segundo rival que tendrá el elenco nacional por el Grupo J del Mundial 2026. se impuso en el estadio Ernst Happel.

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Austria le gan&oacute; a T&uacute;nez.

Austria le ganó a Túnez.

Túnez, el combinado que integra el Grupo F junto a Suecia, Japón y Países Bajos, contó con tres tiros en los palos durante ese primer tiempo.

En el comienzo del segundo tiempo, Saša Kalajdi apareció por derecha, remató cruzado y la pelota se fue muy cerca del palo. Austria avisaba.

Y a los18' el local abrió el marcador y confirmó su dominio jugando con diez. Stefan Posch trepó por derecha, tiró un centro atrás por bajo y Sabitzer definió perfecto de primera para el 1-0.

Apenas después, casí llega el segundo de un tiro libre desde la derecha. Centro al área que conectó Marco Friedl y tapó el arquero, que dejó un rebote corto. Llegó absolutamente solo Posch y tiró sobre el travesaño.

Incluso Sabiter estuvo cerca del segundo en tiempo adicional al escaparse mano a mano tras aprovechar un robo y asistencia de un compañero.

Austria ya se prepara para su último partido antes de la Copa del Mundo, que será ante Guatemala. Túnez chocará con Bélgica y luego sí se estrenará en la cita mundialista contra Suecia.

Ahora, Austria tendrá dos días de descanso y viajará a Norteamérica para instalarse en Santa Bárbara. Debutará ante Jordania, el 17.

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Los austr&iacute;acos vencieron a los tunecinos en Viena.

Los austríacos vencieron a los tunecinos en Viena.

Cuándo juega la Selección argentina vs. Austria en el Mundial 2026

La Selección argentina se medirá con Austria el lunes 22 de junio a las 14:00 (hora de Argentina) en Dallas, Estados Unidos.

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