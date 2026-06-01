Austria, la selección que será rival de la Selección argentina en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026, venció por 1 a 0 a Túnez, en un partido amistoso jugado en Viena. El equipo europeo se impuso a los africanos con un jugador menos por la expulsión de Konrad Laimer en el primer tiempo.
Atento Scaloni: Austria, rival de la Selección argentina en el Mundial 2026, sacó pecho y venció a Túnez
La selección de Austria, rival de la Selección argentina en el Mundial 2026, venció en un amistoso a Túnez
Austria, el segundo rival que tendrá el elenco nacional por el Grupo J del Mundial 2026. se impuso en el estadio Ernst Happel.
Túnez, el combinado que integra el Grupo F junto a Suecia, Japón y Países Bajos, contó con tres tiros en los palos durante ese primer tiempo.
En el comienzo del segundo tiempo, Saša Kalajdi apareció por derecha, remató cruzado y la pelota se fue muy cerca del palo. Austria avisaba.
Y a los18' el local abrió el marcador y confirmó su dominio jugando con diez. Stefan Posch trepó por derecha, tiró un centro atrás por bajo y Sabitzer definió perfecto de primera para el 1-0.
Apenas después, casí llega el segundo de un tiro libre desde la derecha. Centro al área que conectó Marco Friedl y tapó el arquero, que dejó un rebote corto. Llegó absolutamente solo Posch y tiró sobre el travesaño.
Incluso Sabiter estuvo cerca del segundo en tiempo adicional al escaparse mano a mano tras aprovechar un robo y asistencia de un compañero.
Austria ya se prepara para su último partido antes de la Copa del Mundo, que será ante Guatemala. Túnez chocará con Bélgica y luego sí se estrenará en la cita mundialista contra Suecia.
Ahora, Austria tendrá dos días de descanso y viajará a Norteamérica para instalarse en Santa Bárbara. Debutará ante Jordania, el 17.
Cuándo juega la Selección argentina vs. Austria en el Mundial 2026
La Selección argentina se medirá con Austria el lunes 22 de junio a las 14:00 (hora de Argentina) en Dallas, Estados Unidos.