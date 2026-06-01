Cómo están los lesionados de la Selección argentina a 15 días del debut en el Mundial 2026 frente a Argelia

A solo 10 días del comienzo del Mundial 2026, competencia en la que el equipo argentino defenderá el título obtenido en Qatar 2022 y faltando 15 para el debut de la Selección nacional ante Argelia, 8 futbolistas del equipo que dirige Lionel Scaloni permanecen con diversas lesiones.

Messi y Dibu Martínez no jugarán el sábado ante Honduras

En el caos de Messi todavía no se encuentra al 100% desde lo físico, pero el futbolista que jugará su sexto Mundial y tuvo que retirarse sustituido del último partido del Inter Miami, con una sobrecarga producida por la fatiga luego de jugar en un campo de juego muy pesado.

El capitán del equipo argentino se encuentra con tratamientos de rehabilitación y no disputará el próximo partido amistoso de la Selección argentina que se jugará el sábado 6 de junio ante Honduras a las 21:00 (hora de Argentina), aunque se estima que llegue sin inconvenientes al debut mundialista.

dibu Dibu llegó con Lisandro Martínez desde Inglaterra.

En tanto, el arquero titular del equipo y una pieza fundamental desde su irrupción en la Selección argentina, poco antes del inicio de la Copa América 2021, el “Dibu” Martínez es el lesionado de mayor gravedad.

El guardavallas que viene de ser campeón de la UEFA Europa League con el Aston Villa inglés tiene una fractura muy chica en la mano derecha, contraída en el calentamiento previo a la final del certamen mencionado y se encuentra en reposo, inhabilitado para atajar en los amistosos (Argentina enfrentará también a Islandia el martes 9 con horario a confirmar).

Los lesionados que preocupan a Scaloni

Entre los defensores, los afectados son ambos laterales derechos. El habitual titular Nahuel Molina está muy cerca de recuperarse de un desgarro, mientras que Gonzalo Montiel todavía se encuentra desgarrado.

seleccion Paredes llegó a Kansas y se entrenó en el gimnasio con el resto del plantel.

Por este motivo, los laterales Agustín Giay, del Palmeiras de Brasil, y Nicolás Capaldo, ex jugador de Boca, acompañan a la delegación y podrían sumarse al plantel si el defensor autor del último penal en la final del Mundial pasado no alcanza a recuperarse.

Los mediocampistas afectados son dos, Leandro Paredes y Nicolás Paz y, mientras que el primero sufrió una contractura en el isquiotibial derecho en los momentos previos del partido de Boca ante la Universidad Católica de Chile, que le permitió disputar el partido sin mayores inconvenientes, el enganche del Como de Italia padeció un golpe que le generaba dolor cada vez que pisaba y lo alejó de la competencia en las últimas semanas, aunque el mismo no se agravó y también podría jugar en el debut.

Además, Nicolás González está prácticamente recuperado de un desgarro, por lo que incluso podría ser parte de los amistosos, aunque Scaloni afirmó que intentará arriesgar a la menor cantidad de jugadores posible.