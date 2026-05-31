Alemania y Brasil afianzan su momento de forma en la recta final hacia el Mundial 2026 y pocos días del inicio las dos potencias del fútbol consiguieron victorias contundentes en condición de local.
Brasil y Alemania ganaron, gustaron y golearon en la recta final rumbo al Mundial 2026
Alemania y Brasil afianzan su forma en la recta final hacia el Mundial 2026 y pocos días del inicio consiguieron victorias contundentes en condición de local.
Eternos candidatos al título, la Verdeamarela y los Teutones cerraron su preparación con victorias contundentes que ilusionan a sus aficionados.
Alemania brilló con autoridad en un amistoso ante Finlandia, en Mainz, y se impuso por 4-0 con una actuación convincente en la que Denis Undav fue la figura con dos goles y una asistencia antes de salir con una molestia.
Lo acompañaron los tantos de Florian Wirtz y Jamal Musiala, dos de los jóvenes talentos más prometedores del once de Julian Nagelsmann quien mezcló experiencia y juventud, mostrando un juego ofensivo fluido y dinámico.
Alemania clasificó como líder de su grupo en las eliminatorias europeas y llega al Mundial 2026 como uno de los favoritos de su zona y con aspiraciones de llegar a su quinto título mundial.
Brasil fue de menor a mayor ante Panamá
Brasil cerró su preparación en casa con una goleada ante Panamá en el Maracaná. La Canarinha se impuso por 6 a 2, con Vinicius Junior abriendo el marcador tempranamente y aunque Panamá sorprendió igualando momentáneamente con el gol en contra de Matheus Cunha, Brasil dominó y sentenció el partido en la segunda mitad con goles de Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, un penal de Igor Thiago y el último gol de Danilo. Carlos Harvey descontó antes del cierre para los panameños.
Brasil llega al Mundial tras unas eliminatorias sudamericanas más complicadas de lo habitual, pero bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti ha encontrado mayor consistencia. y este domingo ratificó sus intenciones de volver a la cima 24 años después de su último título en 2002.