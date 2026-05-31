Brasil y Alemania ganaron, gustaron y golearon en la recta final rumbo al Mundial 2026

Alemania brilló con autoridad en un amistoso ante Finlandia, en Mainz, y se impuso por 4-0 con una actuación convincente en la que Denis Undav fue la figura con dos goles y una asistencia antes de salir con una molestia.

Lo acompañaron los tantos de Florian Wirtz y Jamal Musiala, dos de los jóvenes talentos más prometedores del once de Julian Nagelsmann quien mezcló experiencia y juventud, mostrando un juego ofensivo fluido y dinámico.

Embed - DOBLETE DE UNDAV QUE SALIÓ LESIONADO EN LA GOLEADA DE ALEMANIA | Alemania 4-0 Finlandia | RESUMEN

Alemania clasificó como líder de su grupo en las eliminatorias europeas y llega al Mundial 2026 como uno de los favoritos de su zona y con aspiraciones de llegar a su quinto título mundial.

Brasil fue de menor a mayor ante Panamá

Brasil cerró su preparación en casa con una goleada ante Panamá en el Maracaná. La Canarinha se impuso por 6 a 2, con Vinicius Junior abriendo el marcador tempranamente y aunque Panamá sorprendió igualando momentáneamente con el gol en contra de Matheus Cunha, Brasil dominó y sentenció el partido en la segunda mitad con goles de Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, un penal de Igor Thiago y el último gol de Danilo. Carlos Harvey descontó antes del cierre para los panameños.

Embed - VINI JR E RAYAN FAZEM GOLAÇO E RESERVAS APROVEITAM OPORTUNIDADE | BRASIL 6 x 2 PANAMÁ

Brasil llega al Mundial tras unas eliminatorias sudamericanas más complicadas de lo habitual, pero bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti ha encontrado mayor consistencia. y este domingo ratificó sus intenciones de volver a la cima 24 años después de su último título en 2002.